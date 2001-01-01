Футбол
«Краснодар» возьмет в аренду МирзоваНева Спорт вчера в 10:22
По информации источника, краснодарский клуб уже связался с ростовчанами по поводу аренды игрока сборной России до конца сезона-2019/20. В завершившемся сезоне Мирзов выступал на правах аренды в составе «Арсенала», провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Хоккей
«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Чубайс предложил ввести в России новый налог
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Мужчина подрался с медведицей из-за собаки
Как стало известно, медведица с детенышем забрела в жилой массив на окраине Лос-Анджелеса, где в одном из двором на медвежонка напала собака.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов
За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания названия Киева, сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 04:07
Экономика
Медведев допустил четырехдневную рабочую неделю
Глава правительства Дмитрий Медведев на Международной конференции труда заявил, что в стране в будущем может быть введена четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 07:17
Происшествия
МВД предложило новый способ определения пьяных водителей
МВД предлагает сделать положительный результат этих 2-х анализов достаточной причиной для направления водителя на медицинское освидетельствование.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
США используют Украину для хранения ядерных отходов, заявили в ДНР
Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что Украина стала хранилищем для ядерных отходов из США.
Обновлено вчера в 19:16
Здоровье
Алтайские офтальмологи выполняют самые сложные операции
Приобретение фемтосекундного лазера VICTUS (единственный в крае) позволило внедрить самую современную эксимерлазерную операцию Femto Lasik.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции
Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Дело журналиста Голунова прекращают
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Обновлено 11 июня в 10:35
Общество
Жителям Колымы разрешили ловить по две горбуши
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
Обновлено вчера в 10:58
Политика
США сообщили срок исполнения запрета по Huawei
Административно-бюджетное управление Белого дома установило срок на исполнения запрета американскими компаниями по Huawei.
Обновлено в 01:02
Общество
После сериала «Чернобыль» обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Как сообщают мировые СМИ, в город-призрак Припять, куда раньше приезжали в основном фанаты сталкерных игр и искатели гигантских крыс, потянулись самые жуткие мутанты нашего времени.
Обновлено в 01:00
Экономика
Evison отказалась от иска о созыве собрания акционеров «Восточного»
Компания Evison заявила ходатайство об отказе от иска о созыве внеочередного собрания акционеров банка "Восточный" для переизбрания совета директоров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:56
Политика
В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»
Обновлено вчера в 13:52
Общество
Электроэнергия подорожает в Забайкалье с 1 июля
Тарифы на электроэнергию для населения Забайкальского края с 1 июля вырастут на 1,3% - для потребителей в городах и на 1,4% для жителей сельской местности, сообщается 13 июня на сайте Региональной службы по тарифам.
Обновлено вчера в 21:15
Интернет
«Яндекс» и «Касперский» урезали функции приложений из-за политики Google
Что перестало работать В пресс-службе "Яндекса" подтвердили наличие проблемы и сообщили, что на последних версиях Android функция АОН в приложении "Яндекса" будет работать только у тех пользователей, которые выберут "Алису", а не Google Assistant, в качестве основного голосового помощника на своем смартфоне.
Обновлено в 00:30
Общество
Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет
В 2018 году продажи алкоголя в России поднялись на 4,6 процента, но при этом ее доля в объеме товаров повседневного потребления в денежном выражении сократилась с 20,2 до 20 процентов.
Обновлено в 00:59
Кино
Netflix показал первый кадр новой версии «Призрака в доспехах»
В сеть выложили первый кадр предстоящего аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045» от компании Netflix.
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Минобороны начало работы над техническим заданием на новый авианосец
Министерство обороны России начало работы по формированию тактико-технического задания (ТТЗ) на перспективный российский атомный авианосец.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
В Екатеринбурге покончил с собой полковник МВД из Москвы
В екатеринбургской гостинице Marins Park Hotel покончил с собой полковник полиции, который прибыл в город для проведения инспекторской проверки в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.
Обновлено вчера в 12:28
Гаджеты
Компания Xiaomi анонсировала в Европе новый смартфон Mi 9T
Обновлено вчера в 11:39
Политика
В Раде правление Зеленского назвали катастрофой
Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады и лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Путин рассказал о деградации отношений России и США
Отношения между Москвой и Вашингтоном становятся все хуже. Это констатировал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».
Обновлено в 00:50
Происшествия
Осужденная в Кувейте россиянка вышла на свободу под залог
Осужденная на десять лет в Кувейте российская предпринимательница Мария Лазарева вышла в среду вечером на свободу под залог в один миллион кувейтских динаров (3,29 миллиона долларов США), сообщил РИА Новости по телефону общественный защитник Лазаревой из Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Сидоров.
Обновлено вчера в 17:37