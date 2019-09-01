РПЛ
Вести.Ru«Краснодар» возглавил чемпионат России, обыграв на выезде «Урал»
В Екатеринбурге матчем между местным "Уралом" и "Краснодаром" продолжился восьмой тур чемпионата России по футболу. "Быки" на выезде добились непростой победы со счетом 4:2 и возглавили турнирную таблицу РПЛ. В первом тайме соперники отличились по разу.
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Футбол
Защитник «Бенфики» Лысцов проходит медосмотр в «Крыльях Советов»
За основную команду португальского клуба Лысцов не провел ни одного матча.
Sportbox.RU 08:04
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Авто
Названы самые популярные кроссоверы в мире
Самым популярным кроссовером в мире по итогам продаж в первом полугодии 2019 года стала Toyota RAV4 - за шесть месяцев было продано 441,6 тысяч новых автомобилей этой модели, сообщает "Автостат" со ссылкой на данные портала focus2move.
Sputnik Южная Осетия вчера в 15:10
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Футбол
Айртон и Мирзов не сыграют с «Зенитом»
Как стало известно «СЭ», два игрока «Спартака» — 22-летний защитник Айртон и 26-летний хавбек Резиуан Мирзов — не смогут принять участия в сегодняшней центральной встрече 8-го тура РПЛ, в которой москвичи примут «Зенит».
Спорт-Экспресс 03:54
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:16
Авто
В Сети показали советский Mercedes-Benz S-Class, опередивший время
Автомобильный завод имени Ленинского комсомола в 1985 году выпустило автомобиль, который получил невиданные в те времена опции: прибор ночного видения, кондиционер, инновационную автоматическую трансмиссию, пневмоподвеску с регулируемыми амортизаторами и многое другое.
SpeedMe 03:12
Музыка
В сеть выложили видео концерта Nirvana Live & Loud 1993 года
Концерт Live And Loud группа Курта Кобейна Nirvana дала 13 декабря 1993 года, впоследствии он был представлен как часть юбилейного переиздания альбома In Utero.
REGNUM 07:49
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Российская газета 04:57
Происшествия
Обвиняемую в убийстве годовалого ребенка мать арестовали в Башкирии
Дюртюлинский районный суд Башкирии заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве годовалого сына.
Известия 07:48
Происшествия
20 человек пострадали при обрушении сцены на рэп-концерте в Германии
На концерте в германском Эссене обрушилась сцена, пострадали более 20 человек. По меньшей мере у двоих серьезные травмы.
РЕН ТВ вчера в 17:28
Футбол
«Ростов» показал видео из раздевалки после победы над «Локомотивом»
«Ростов» опубликовал видео, на котором показано, что осталось за кадром победного матча команды в 8-м туре чемпионата России с «Локомотивом» (2:1). В ролике, размещенном на YouTube-канале ростовского клуба, показаны самые эмоциональные моменты встречи, а также послематчевые кадры из раздевалки.
Матч ТВ 05:57
Политика
Путин 2 сентября посетит Иркутскую область
RT на русском 08:19
Происшествия
В Красноярском крае шесть человек пострадали в ДТП
"Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Уярском районе, в результате которого пострадали 6 человек, в том числе два несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:49
Происшествия
Второй участник смертельной аварии на «Формуле-2» прооперирован
Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа, попавший в аварию на Гран-при Бельгии в "Формуле-2", прооперирован в госпитале Льежа.
Российская газета 03:54
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Футбол
«Спартак» завершил летнюю трансферную кампанию
Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Томас Цорн заявил, что красно-белые больше не собираются делать никаких приобретений в нынешнее трансферное окно.
Вести.Ru 07:50
Шоу-бизнес
Пугачева запечатлела на видео танец Галкина с Лаймой Вайкуле
Алла Пугачева и Максим Галкин побывали на вечеринке по случаю дня рождения возлюбленного 65-летней Лаймы Вайкуле - Андрея Латковского.
Телепрограмма 05:41
Общество
На время ВЭФ закроют воздушное пространство над Владивостоком
"В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 21:58
Политика
Зеленский: «Северный поток-2» угрожает Европе
Свободная Пресса вчера в 10:40
Происшествия
Жителя Саратова задержали по подозрению в убийстве дочери
В Саратове мужчину задержали по подозрению в убийстве двухмесячной дочери, имевшей врождённую патологию.
RT на русском 02:29
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 30 августа в 12:54
Наука
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тыс. единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК вчера в 18:58
Политика
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
RT на русском 07:55
Происшествия
Студенты МФТИ встали с одиночными пикетами в поддержку фигуранта «дела 212» Айдара Губайдулина
Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) проводят серию одиночных пикетов в поддержку выпускника вуза и фигуранта «дела 212» Айдара Губайдулина, сообщает «Медиазона».
Новая газета 08:59
Общество
В России с сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости вчера в 08:01