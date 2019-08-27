«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Егору Сорокину. Об этом сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян в телеграм-канале. Согласно информации источника, стороны ведут активные переговоры.

Политика Верховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.

Футбол В сборную Грузии по футболу вызваны два дебютанта В расширенный список игроков попали два дебютанта – Леван Шенгелия из тбилисского "Динамо" и Зурико Давиташвили из казанского "Рубина".

Общество В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.

Общество РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Футбол Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

Политика Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).

Политика FP объяснил значимость визита Болтона в Белоруссию Хербст заявил о значимости визита Болтона, но призвал не переоценивать его, поскольку американская сторона не во всем поддерживает Минск.

Политика В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.

Общество В «квалификационную яму» попали почти 34 миллиона россиян "Квалификационная яма" (skills mismatch) затрагивает 1,3 миллиарда работников, при этом через десять лет этот показатель вырастет еще на 100 миллионов человек.

Футбол Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши» Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.

Происшествия Генпрокуратура попросила возбудить дело против сотрудников «Крестов» Генеральная прокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 («Кресты») по факту избиения заключенных.

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.

Общество Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя Сегодня, 27 августа, 19-летний Пельмень Кондольский рассказал журналисту «Челябинск Сегодня», что планирует вернуть своё старое имя и снова стать Ромой Грошевым.

Происшествия Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе 67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Общество В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия Девушка пояснила, что снимок был сделан около восьми лет назад для документов при поступлении в институт.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Культура Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.