В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Хозяева могли открыть счет уже на 10-й минуте встречи, но полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша не реализовал пенальти.

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