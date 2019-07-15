Футбол

«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:51

Ахмат — Краснодар
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
9′
Сергей Петров
Бернард Бериша
28′
Зоран Нижич
33′
Евгений Харин
36′
Вилкер Анхель
Дамиан Шиманский
46′
56′
Сергей Петров
Кристиан Рамирес
69′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
72′
Руслан Камболов
74′
Кристоффер Ольссон
Иван Игнатьев
Исмаэл Силва
82′
Аблай Мбенг
Андрес Понсе
84′
Исмаэл Силва
Одисе Роши
87′
90′+1′
Тонни Триндаде де Вильена
Евгений Городов
90′+4′
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном. Хозяева могли открыть счет уже на 10-й минуте встречи, но полузащитник грозненского клуба Бернард Бериша не реализовал пенальти.
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