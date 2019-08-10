Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 17-й минуте забил форвард Иван Игнатьев — он воспользовался ошибкой вратаря казанцев Юрия Дюпина. Встречу «Краснодар» доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время к первому тайму вторую желтую карточку получил Юнес Намли.

«Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина»

Единоборства Руис получит 9 миллионов долларов за реванш с Джошуа Чемпион мира Энди Руис получит 9 миллионов долларов за реванш против Энтони Джошуа. В первом бою Руис заработал 6 миллионов.

Футбол «Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Футбол На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.

Армия и оружие Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Происшествия Три пассажира Tesla пострадали в результате аварии на МКАД В результате пострадали три пассажира машины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Армия и оружие Войска Хафтара приняли перемирие на период Курбан-байрама Как указывает агентство, войска правительства национального согласия (ПНС) также ранее объявили о принятии предложенного миссией ООН в Ливии перемирия.

Происшествия Франция созывает Совбез ООН по Ливии Франция созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии.

Политика Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» на мотоцикле «Урал» Глава России Владимир Путин приехал на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал" в сопровождении лидера организации Александра "Хирурга" Залдостанова.

Гаджеты Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90 Презентация Galaxy M90 состоится до конца ноября, а в следующем году устройство получит обновление до Android 10 и One UI 2.0.

Здоровье Минздрав назвал самые здоровые регионы России Самые здоровые люди живут в Кабардино-Балкарии и Чечне, говорится в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год.

Футбол «Спартак» подал протест на результат матча молодежной команды с «Ахматом» Московский "Спартак" подал протест на результат матча пятого тура молодежного первенства России по футболу с грозненским "Ахматом", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика «Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Общество Работу по очистке воздуха проведут в 12 городах России Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин рассказал, что воздух в 12 российских городах станет чище благодаря реализации нацпроекта «Экология».

Политика Обратно не просятся. Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Авторы многих писем отметили улучшение качества дорог. На них появилась разметка, что положительно сказалось на дисциплине водителей.

Происшествия Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.

Наука 2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Политика Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.