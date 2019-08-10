Футбол

«Краснодар» в меньшинстве выиграл у «Рубина»Sport24.ru 13:59

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол встречи на 17-й минуте забил форвард Иван Игнатьев — он воспользовался ошибкой вратаря казанцев Юрия Дюпина. Встречу «Краснодар» доигрывал в меньшинстве — в компенсированное время к первому тайму вторую желтую карточку получил Юнес Намли.
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