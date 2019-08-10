Футбол

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»Юга.ру 13:58

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа встретился с казанским «Рубином» в матче чемпионата России Встреча 5-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал Иван Игнатьев, точно поразивший ворота Юрия Дюпина на 17-й минуте.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Петров признан лучшим игроком матча «Краснодар» — «Рубин»

Матч ТВ14:03

«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»

Советский спорт13:59

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»

LiveSport.ru13:58

«Краснодар» выиграл у «Рубина» в матче РПЛ, проведя тайм в меньшинстве

Чемпионат13:58

«Рубин» потерпел второе поражение подряд в РПЛ

Реальное время13:58

«Краснодар» выиграл восемь из девяти домашних матчей с «Рубином»

Спорт-Экспресс16:39

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Рубином»

Кубанские новости15:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Ашберн
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале

Обновлено в 20:08
Авто

В Сети вспомнили отечественный паркетник «Тарзан»

В 1999 году было принято решение разработать вторую генерацию «Тарзана», но на этот раз на базе «Нивы» и ВАЗ-2111 в кузовах универсал и хэтчбек.
Обновлено в 05:00
Футбол

Борис Ротенберг: «Была мысль пригласить в „Сочи“ Мхитаряна»

Владелец "Сочи" Борис Ротенберг в интервью программе "Инсайдеры" сообщил, что думал о приобретении у лондонского "Арсенала" полузащитника Генриха Мхитаряна.
Обновлено в 16:08
Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Росстандарт утвердит предварительный национальный стандарт (ПНСТ) на школьную форму в 2020-м году, работы в этом направлении уже ведутся.
Обновлено вчера в 03:25
Шоу-бизнес

Алана Мамаева обратила внимание на Руки-базуки

Пока игрок футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев отбывает тюремное наказание за участие в массовой драке, его супруга Алана обратила внимание на интернет-фрика Кирилла Терешина, известного как Руки-базуки.
Обновлено в 18:56
Футбол

Гвардиола раскритиковал разгромно победивший «Манчестер Сити»

Обновлено в 17:06
Общество

Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»

Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Общество

Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее

Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Происшествия

В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, в результате которой, по последним данным, пострадали 16 человек.
Обновлено в 05:59
Политика

Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан

Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай

По меньшей мере 18 человек погибли из-за супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восточную часть Китая.
Обновлено в 10:35
Политика

В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено в 19:56
Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Общество

В Москве завершился митинг в поддержку независимых кандидатов

В конце акции представитель незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова Борис Золотаревский призвал всех отправиться в «прогулку», за что был задержан.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Даша Жукова отдыхает в компании жениха-миллиардера и его семьи

Даша Жукова отдыхает в компании своего жениха-миллиардера и членов его семьи.
Обновлено в 01:50
Политика

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Обновлено в 06:56
Футбол

«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль

«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Политика

В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке

Обновлено в 02:41
Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие

Джулиан Рёпке: Эрдоган обманул Путина с поставками российских С-400

Немецкий журналист Джулиан Рёпке опубликовал материал, в котором ссылается на тот факт, что отношения Москвы и Турции кардинальным образом изменились после начала поставок российских ЗРС С-400 в Турцию.
Обновлено в 18:42
Футбол

Болази отказался переходить в ЦСКА

Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА.
Обновлено в 17:32
Волейбол

Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады

Обновлено в 13:52
Наука

В Новой Зеландии обнаружены останки гигантского попугая

Палеонтологам удалось обнаружить на территории Новой Зеландии окаменелые останки новой разновидности попугаев.
Обновлено 08 августа в 06:02
Политика

Трамп не смог вспомнить фамилию президента Украины

Обновлено в 03:56
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Общество

Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Политика

Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено в 20:03
Общество

Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Театры

Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»

Обновлено в 18:57
Космос

Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур

Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное