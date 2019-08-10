Футбол

«Краснодар» в меньшинстве одолел «Рубин»Bookmaker-ratings.ru вчера в 13:58

Краснодар — Рубин
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Краснодар»
Реми Кабелла
13′
Иван Игнатьев
17′
Юнес Намли
18′
24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
45′+2′
50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
67′
76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
78′
Магомед Сулейманов
80′
83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
89′
90′+1′
Игорь Коновалов
Единственный гол еще в начале матча забил 20-летний нападающий краснодарцев Иван Игнатьев. После пяти туров «Краснодар» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, имея 10 очков в активе. «Рубин» пока восьмой (7 пунктов).
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