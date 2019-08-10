Футбол
«Краснодар» в меньшинстве обыграл «Рубин»Юга.ру 13:58
Реми Кабелла
|13′
Иван Игнатьев
|17′
Юнес Намли
|18′
|24′
Зураб Давиташвили
Юнес Намли
|45′+2′
|50′
Вячеслав Подберезкин
Никита Макаров
|66′
Филип Уремович
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|67′
|76′
Хвича Кварацхелия
Роман Акбашев
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|78′
Магомед Сулейманов
|80′
|83′
Евгений Башкиров
Евгений Марков
Реми Кабелла
Кристиан Рамирес
|89′
|90′+1′
Игорь Коновалов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
6
Рамирес
93
Сулейманов
33
Берг
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
59
Макаров
10
Коновалов
20
Марков
77
Акбашев
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Футбольный клуб «Краснодар» 10 августа встретился с казанским «Рубином» в матче чемпионата России Встреча 5-го тура Российской премьер-лиги прошла в Краснодаре и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0. Автором единственного гола стал Иван Игнатьев, точно поразивший ворота Юрия Дюпина на 17-й минуте.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Вашингтон
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