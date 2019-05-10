«Краснодар» в гостях разгромил «Енисей»Кубанские новости 08:52

На 78-й минуте форвард Иван Игнатьев забил хозяевам третий мяч. На последних минутах матча форвард Магомед-Шапи Сулейманов с подачи Шарля Каборе оформил четвертый гол. Итог встречи - 0:4. У «Краснодара» 50 очков и 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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