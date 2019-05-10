Футбол

«Краснодар» в гостях разгромил «Енисей»Кубанские новости 08:52

Енисей — Краснодар
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Александр Зотов
Валерий Кичин
12′
31′
Виктор Классон
36′
Юрий Газинский
Михаил Комков
Арсен Хубулов
46′
51′
Маурисио Перейра
66′
Ари
Иван Игнатьев
71′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
Арсен Хубулов
75′
Али Гаджибеков
Александр Кутьин
76′
78′
Иван Игнатьев
79′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
87′
Магомед Сулейманов
На 78-й минуте форвард Иван Игнатьев забил хозяевам третий мяч. На последних минутах матча форвард Магомед-Шапи Сулейманов с подачи Шарля Каборе оформил четвертый гол. Итог встречи - 0:4. У «Краснодара» 50 очков и 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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