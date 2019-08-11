В гостевой игре «Краснодара» с «Порту» российский клуб поддержат порядка 50 болельщиков. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 13 августа.

«Краснодар» в гостевом матче с «Порту» поддержат около 50 болельщиков

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