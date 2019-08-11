Футбол
«Краснодар» в гостевом матче с «Порту» поддержат около 50 болельщиковМатч ТВ 08:49
В гостевой игре «Краснодара» с «Порту» российский клуб поддержат порядка 50 болельщиков. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 13 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
Обновлено в 10:40
Политика
Украина выразила протест из-за визита Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за визита президента России Владимира Путина в Крым, назвав эту поездку грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны.
Обновлено в 05:09
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Общество
Антисанитарной «Лесной сказкой» заинтересовалась прокуратура
Прокуратура Рязанской области начала проверку в местном оздоровительном лагере "Лесная сказка", куда приехали дети из затопленных районов Иркутской области.
Обновлено в 11:53
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна
Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае 11 и 12 августа из-за активного атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима».
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено 08 августа в 21:10
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
"Оззи действительно генетический мутант". - написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.
Обновлено в 11:52
Единоборства
Российский боец Кунченко потерпел первое поражение в карьере
Российский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Алексей Кунченко (20-1) потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
Обновлено вчера в 23:32
Музыка
Фадеев после скандала с Наргиз стал цитировать психологическую прозу
Музыкальный продюсер Максим Фадеев после расторжения контракта с певицей Наргиз Закировой начал цитировать психологическую прозу.
Обновлено в 07:14
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено в 12:00
Политика
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Политика
Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Происшествия
В стычках на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали более 60 человек
Свыше 60 человек пострадали в столкновениях представителей арабо-мусульманской общины с израильской полицией на иерусалимской Храмовой горе - религиозной святыне в историческом центре города, сообщили медики и правоохранительные органы.
Обновлено в 06:43
Религия
Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам
Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам. Он пожелал счастья, мира и благополучия.
Обновлено в 02:45
Футбол
«Тун» перед игрой со «Спартаком» одержал первую победу в чемпионате Швейцарии
«Тун», являющийся соперником «Спартака» по 3-м квалификационном раунду Лиги Европы, в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии обыграл в гостях «Люцерн» со счетом 2:0.
Обновлено в 11:53
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08