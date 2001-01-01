Футбол
«Краснодар» в гостевом матче с «Порту» поддержат около 50 болельщиковМатч ТВ 08:49
В гостевой игре «Краснодара» с «Порту» российский клуб поддержат порядка 50 болельщиков. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдет 13 августа.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:38, Ашберн
Происшествия
В Петербурге механик автосервиса ударил ножом посетителя
Полиция Петербурга задержала сотрудника автосервиса, который подозревается в том, что ударил ножом в шею посетителя, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Обновлено в 08:10
Экономика
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Ранее СМИ сообщили, что судебные приставы пытаются взыскать почти 2 млрд рублей с дворника, которая работает на предприятии ЖКХ в подмосковном городе Воскресенске.
Обновлено в 10:19
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Автор Telegram-канала «Товарищ майор» отрицает причастность к утечке данных оппозиционеров
Через несколько часов пост удалили, но СМИ организовали расследование с целью найти автора Telegram-канала.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Волонтера от партии «Яблоко» задержали по делу о массовых беспорядках в Москве
Следственный комитет РФ задержал волонтера от партии "Яблоко" Валерия Костенка в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 09:24
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра
Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.
Обновлено в 09:55
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено вчера в 11:23
Футбол
Моуринью назвал второй состав «МанСити» претендентом на победу в АПЛ
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал четыре команды, которые являются фаворитами в стартовавшем чемпионате Англии по футболу.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт разводятся
Обновлено в 01:59
Общество
Аспирант из ИТМО стал лучшим программистом мира по версии Google
Геннадий Короткевич завоевал титул лучшего программиста мира по итогам Google Code Jam уже в шестой раз.
Обновлено в 05:52
Футбол
СМИ: «Спартак» предложил €9 млн за игрока «Ниццы»
Московский «Спартак» предложил €9 млн за трансфер полузащитника «Ниццы» Адриена Тамезе.
Обновлено в 10:28
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
Обновлено в 00:29
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 05:30
Хоккей
ХК «Барыс» в пятый раз стал победителем Кубка президента Казахстана
Хоккейный клуб "Барыс" из Нур-Султана по буллитам со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в заключительном матче на Кубке президента Республики Казахстан.
Обновлено в 10:00