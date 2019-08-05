Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионовLenta.ru 06:51
Лига чемпионов, Квалификация
Ян Брейдел
Российский клуб «Краснодар» узнал возможных соперников в раунде плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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