Футбол
«Краснодар» узнал возможных соперников на стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионовRT на русском 06:19
Лига чемпионов, Квалификация
Стадион «Башакшехир»
В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка раунда плей-офф квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов. По результатам жеребьёвки победитель противостояния «Краснодара» и «Порту» встретится с лучшей командой пары «Истанбул Башакшехир» (Турция) — «Олимпиакос» (Греция).
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