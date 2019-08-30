Футбол

ЮгополисЮгополис«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги Европы состоялась в пятницу, 30 августа в Монако. В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
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Лига Европы: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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«Краснодар» узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы

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Российские клубы узнали своих соперников в Лиге Европы

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Прямая трансляция жеребьевки группового этапа Лиги Европы

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В Монако сегодня состоится жеребьевка основного раунда группового этапа Лиги Европы

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