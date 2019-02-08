Футбол
«Краснодар» увеличил вместимость своего стадионаSport24.ru 05:33
Вместимость трибун выросла на 709 мест. Теперь стадион вмещает 35059 болельщиков, сообщает пресс-служба клуба. «Краснодар» откроет весеннюю часть сезона-2018/19 14 февраля.
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Общество
Назван самый опасный стиральный порошок
В тесте участвовали порошки для цветного белья следующих брендов: «МИФ», Tide, Sorti, BiMax, Clean OK/«Наша семья», «Биолан» и AOS/«Я родился» для детского белья.
Обновлено в 00:46
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную LADA Granta
«АвтоВАЗ» начал прием заказов на учебную версию седана LADA Granta.
Обновлено в 04:25
Финансы
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Сегодня, 8 февраля, Центральный банк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 05:34
Политика
Франция и Германия достигли компромисса по «Северному потоку — 2»
Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока — 2» и достигли компромисса по поправкам к газовой директиве Евросоюза, передаёт AFP.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Кадыров прокомментировал задержание зама постпреда Чечни в Крыму
Обновлено вчера в 16:52
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Музыка
Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев
Россию на конкурсе "Евровидение-2019" представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса - ВГТРК.
Обновлено вчера в 16:02
Авто
Toyota RAV4 превратили во внедорожник
Toyota RAV4 TRD Off-Road создана на базе версии Adventure и оснащается системой полного привода с динамическим контролем передачи крутящего момента на каждое из задних колес, а также систему Multi-Terrain Response с несколькими режимами, адаптирующими управляющую электронику под разные дорожные условия.
Обновлено в 04:37
Авто
Представлен Subaru Legacy нового поколения
С иголочки новый Legacy несет в себе то же шасси SGP (Subaru Global Platform), что и Forester, Impreza и XV, которых седан опередил по "концентрации" высокопрочной стали в архитектуре кузова – у него ее на 13% больше.
Обновлено в 02:33
Политика
Кремль: Янукович пользуется госохраной по указу Путина
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович на территории России пользуется государственной охраной.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом шахтеров в Кузбассе
Шесть человек погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести в ДТП на технологической дороге шахты "Распадская" в Кузбассе.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Два работника перинатального центра пострадали в Коломне
Обновлено в 01:49
Наука
Обнаружена самая древняя злокачественная опухоль
Эксперты Музея естествознания в Берлине нашли признаки раковой опухоли у останков черепахи, чей возраст составляет 240 млн лет.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
«Топовый» Opel Corsa получит светодиодные матричные головные фары, которые впервые были применены на новой Astra в 2015 году.
Обновлено в 05:50
Авто
Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Петербурге
7 февраля 2019 года на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовала сборка обновлённого кроссовера Qashqai.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
«Световой купол»: ветеран ВВС США рассказал о «секретном оружии СССР»
В США обнародованы воспоминания экс-пилота самолета-разведчика RC-135S Cobra Ball Роберта Хопкинса.
Обновлено вчера в 08:31
Транспорт
Шведская журналистка испробовала российские поезда и метро и изумилась
Шведская журналистка Анна-Лена Лорен (Anna-Lena Laurén) рассказала о позитивных впечатлениях от российского общественного транспорта.
Обновлено в 06:35
Авто
Mazda привезла в Чикаго MX-5 Miata 30th Anniversary Edition
В 1989 году на автосалоне в Чикаго впервые была представлена оригинальная MX-5 Miat, а ровно 30 лет спустя компания привезла сюда юбилейную версию Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary Edition, которая будет выпущена ограниченным тиражом в размере 3 000 единиц для всего мира, 500 из которых предназначены для американского рынка.
Обновлено в 02:18
Общество
Молодожёны в Кувейте развелись через три минуты после свадьбы
В Кувейте молодожёны обновили рекорд по скоротечности совместного проживания. Паре хватило трех минут для того, чтобы передумать.
Обновлено вчера в 10:21
Транспорт
Север красной ветки московского метро закроют до 24 февраля
Северный участок Сокольнической линии Московского метрополитена закроют с 16 по 24 февраля в связи со строительством Большой кольцевой линии.
Обновлено в 03:21
Происшествия
При пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго» погибли десять человек
По данным источника, в результате пожара погибли десять человек, трое получили ранения, один игрок находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:10
Общество
В Рособрнадзоре назвали самый популярный предмет на ЕГЭ
Обществознание остается самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ — на него записались почти 385 тысяч человек, сообщил замруководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Обновлено в 04:20
Наука
Ученые узнали, как последовательность вина и пива влияет на похмелье
Ученые из Германии и Великобритании решили ответить на вопрос, который не дает покоя миллионам — исследователи выяснили, меняется ли тяжесть похмелья в зависимости от последовательности употребления разных спиртных напитков.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Спасатели извлекли подростка из-под завалов рухнувшего дома в Стамбуле
Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего в среду восьмиэтажного здания в Стамбуле выжившего 16-летнего подростка, который провел под завалами 45 часов, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
Обновлено в 05:41