Футбол

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 35 тысячSports.ru 05:36

«Краснодар» увеличил вместимость своего стадиона. Она превысила 35 тысяч и составляет 35 059 мест.
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Вместимость «Краснодара» превысила 35 тысяч человек

КП - Кубань07:37

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 35 тысяч

Sports.ru05:36

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона

Спорт-Экспресс05:48

«Краснодар» увеличил вместимость стадиона до 35 тысяч

Матч ТВ05:44

«Краснодар» увеличил вместимость своего стадиона

Sport24.ru05:33

Вместимость стадиона ФК «Краснодар» превысила 35 тыс. зрителей

Кубань 2406:32

Вместимость стадиона «Краснодара» превысила 35 тыс. мест

Чемпионат06:01
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Кино

Умер народный артист Сергей Юрский

В Москве скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета. Время и место похорон уточняются.
Обновлено в 01:17
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:10
Политика

Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку-2» соглашении

«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 09:23
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Авто

Lamborghini представила в России новый Huracan Evo

Был представлен обновленный суперкар Lamborghini Huracan Evo. Новинку оснастили 5,2-литровым "атмосферником" на 640 л.с.
Обновлено в 05:48
Общество

Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети

Обновлено в 03:17
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Наука

Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Кино

Умер британский актер Альберт Финни

Обновлено в 09:46
Кино

Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»

Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено в 08:33
Происшествия

19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 10:48
Политика

Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко

Обновлено в 07:15
Музыка

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ собрали для испытаний

Первый двигатель РД-171МВ для ракеты "Союз-5" собран на подмосковном НПО "Энергомаш" и готовится к огневым испытаниям.
Обновлено в 08:43
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах

Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

Обновлено в 08:06
Транспорт

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Метростроевцы в Петербурге протестуют против невыплаты зарплаты

Около 20 работников ночной смены «Управления-15 Метрострой», которое занимается строительством станции метро «Театральная» в центре Петербурга, объявили забастовку против невыплаты зарплаты.
Обновлено в 06:56
Авто

Компания Mazda представила спецверсию родстера MX-5

Японская автомобилестроительная компания Mazda презентовала специальную версию родстера МХ-5.
Обновлено в 11:10
Экономика

МТС допустила делистинг с биржи в Нью-Йорке

Среди прочего компания собирается оценить, «отвечает ли листинг в США с учетом высоких затрат на его поддержание интересам акционеров».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Ульяновских суворовцев с эхинококкозом отправили на лечение в Москву

Заразившихся эхинококкозом курсантов Суворовского училища из Ульяновска направили на лечение в Москву.
Обновлено в 06:24
Авто

Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster

Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажирский самолет врезался в фонарный столб

Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в столичном аэропорту Домодедово.
Обновлено в 01:59
Авто

Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 09:49
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