Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Происшествия Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии Суд Центрального района Тольятти заочно приговорил основателя и бывшего руководителя «Тольяттиазота» Владимира Махлая к девяти годам колонии общего режима, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Политика В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку» «Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.

Происшествия МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах» По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Общество Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа Если же человеку не хватает баллов или стажа, то он останется без пенсии еще на пять лет.

Политика Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира» Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Политика Экс-глава ДНР прокомментировал похищение «Борисыча» сотрудниками СБУ Ситуацию с похищением службой безопасности Украины якобы бывшего начальника Славянской бригады ПВО ДНР Владимира Цемаха прокомментировал экс-премьер министр Донецкой народной республики Александр Бородай.

Теннис Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона Россиянин Даниил Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона.

Шоу-бизнес Ксения Собчак оправдалась за публикацию «голого» фото 2-летнего сына Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.

Наука На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Гаджеты Смартфоны Xiaomi CC9 поступают в продажу С пятого июля серия молодежных смартфонов Xiaomi CC9 выходит в продажу.

Авто В России стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace Японский автопроизводитель Toyota начинает продажи на российском рынке микроавтобуса Hiace нового поколения.

Транспорт Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург» Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.

Общество Суд в Югре отказал тяжелобольному мальчику в лекарстве Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Гаджеты Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung» Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).