Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матчеЧемпионат 13:32
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
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На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
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Происшествия
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Основателя «Тольяттиазота» заочно приговорили к девяти годам колонии
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Общество
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В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
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Кино
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Общество
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Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
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Обновлено в 05:22
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Десятки тысяч россиян остались без пенсии из-за стажа
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Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
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Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
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В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
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Политика
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Медведев не смог выйти в четвертый круг Уимблдона
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Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
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Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
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Как пишут СМИ, ребенок вместе с родителями приехал из Нефтеюганска на заседание суда в Ханты-Мансийск по делу о выдаче ему жизненно важного лекарства.
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Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
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Киностудия Walt Disney для роли Русалочки в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.
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