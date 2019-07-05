Футбол
«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матчеЧемпионат 13:32
Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
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Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
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