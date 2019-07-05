Футбол

«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матчеЧемпионат 13:32

Завершился товарищеский матч между «Краснодаром» и «Уралом». Встреча проходила на стадионе «Гринхаус» в Лебринге (Австрия). Победу в игре со счётом 2:0 одержала команда из Екатеринбурга.
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«Краснодар» уступил «Уралу» в Австрии

Sport24.ru13:42

Сегодня «Краснодар» сыграет контрольный матч с «Уралом»

Bobsoccer04:25

«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

Матч ТВ13:52

«Урал» победил «Краснодар» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс13:35

«Краснодар» уступил «Уралу» в товарищеском матче

Чемпионат13:32

ФК «Краснодар» проиграл «Уралу» в контрольном матче

Кубань 2414:22

«Краснодар» уступил «Уралу в товарищеском матче

Кубанские новости13:34
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Происшествия

Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Происшествия

Радченко отказался слушать приговор новосибирского облсуда

Обновлено вчера в 23:51
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ЦБ выявил новый вид мошенничества через банкоматы

Центробанк обнаружил новый способ мошенничества с использованием банкоматов. Об этом говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 05:49
Политика

Путин и папа римский Франциск беседовали ровно час

С папой римским Франциском Путин встретился уже в третий раз, ранее понтифик принимал президента РФ в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Капитан перевернувшегося в Черном море прогулочного судна задержан

Обновлено в 17:26
Футбол

Раман и Шуберт перешли в «Шальке»

"Шальке" на своем официальном сайте сообщил о приобретении двух игроков. Состав команды пополнил бывший форвард "Фортуны" Бенито Раман.
Обновлено в 21:26
Происшествия

У пережившей пытки девочки из Ингушетии обнаружили новые травмы

У семилетней девочки из Ингушетии, которую, предположительно, истязали родственники, обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника.
Обновлено в 19:40
ЖКХ

«РВК-Центр» расширяет сеть нетарифных услуг

Чтобы быть максимально понятным и удобным для абонентов, «РВК-Центр» активно изучает спрос потребителей и формирует перечень актуальных услуг.
Обновлено в 18:58
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Игры

Инсайдер: The Last of Us Part 2 выйдет в феврале 2020 года

Обновлено в 03:59
Происшествия

Четыре землетрясения произошли в Тихом океане у берегов Камчатки

Обновлено в 20:55
Общество

В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%

Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.
Обновлено в 20:16
Единоборства

Нурмагомедов дал оценку своему следующему сопернику

Обновлено в 19:55
Общество

12 «забавных» фактов о поцелуях

В преддверии одного из самых радостных и веселых праздников Deutsche Welle представляет вашему вниманию 12 «забавных» фактов о поцелуях.
Обновлено в 15:49
Энергетика

«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Политика

США представили «Концепцию противодействия влиянию Кремля»

Глава агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин представил в Париже документ «Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI).
Обновлено в 18:59
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Официальный представитель российского МВД Ирина Волк заявила, что правоохранительным органам удалось найти водителя такси, который подозревается в том, что опоил, а затем ограбил пассажира.
Обновлено в 20:48
Общество

В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп

Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество

Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов

Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Шоу-бизнес

Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ

В СМИ появились данные о том, сколько получают российские юмористы за свои выступления.
Обновлено в 19:26
Экономика

«Татнефть» покупает всю сеть российских АЗС у финской Neste

ПАО «Татнефть» подписала соглашение о покупке розничной сети автозаправочных станций в России с финской компанией Neste Marketing & Services.
Обновлено в 03:57
Общество

Психологи рассказали, как быть счастливым

Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено в 20:29
Футбол

Гол Мане вывел Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Уганды проиграла команде Сенегала в матче 1/8 финала Кубка Африки.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам

Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В «Яме» на Хохловской площади в Москве задержали несколько человек

Обновлено в 18:12
Технологии

Российская доменная зона показала рекордное снижение токсичных сайтов

При росте на 46% в 2018 году числа потенциально опасных ресурсов, содержащих фишинг или вредоносное программное обеспечение (ВПО), на долю Рунета пришлось менее 20% таких сайтов, тогда как в 2017 доля токсичных ресурсов в зоне РУ составляла почти 50% среди всех заблокированных специалистами CERT-GIB.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
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