Футбол

«Краснодар» уступил «Базелю» в товарищеском матчеМатч ТВ 08:50

«Краснодар» в товарищеской игре проиграл «Базелю». В первом тайме командам не удалось открыть счет, а во втором голы Кевина Буа и Эдера Баланты принесли победу швейцарцам.
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«Краснодар» проиграл «Базелю» в товарищеском матче

Газета.Ru09:35

«Краснодар» потерпел поражение в товарищеском матче с «Базелем»

Чемпионат08:50

«Краснодар» уступил «Базелю» в товарищеском матче

Матч ТВ08:50

«Краснодар» проиграл «Базелю» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс08:49

«Краснодар» проиграл «Базелю» на сборе в Испании

Советский спорт08:50

«Краснодар» уступил «Базелю»

Soccer.ru09:06

Товарищеский матч. «Краснодар» уступил «Базелю»

Бомбардир.ру08:50
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Происшествия

Пассажир рейса Сургут—Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Один из пассажиров самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Спасатели и военные потушили загоревшийся при крушении Ту-22М3

Бомбардировщик потерпел крушение при посадке на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске. В результате погибли три человека.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Московская полиция не стала ходатайствовать об аресте в суде и отпустила под подписку об обязательстве о явке Настю Рыбку и Алекса Лесли (Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова).
Обновлено в 08:14
Политика

Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки

Обновлено в 08:59
Происшествия

Захваченный самолет «Аэрофлота» приземлился в Ханты-Мансийске

Обновлено в 06:42
Кино

Объявлены номинанты на премию «Оскар»

Обновлено в 09:10
Авто

В России появится новый Mitsubishi L200

Компания Mitsubishi готовится представить на российском рынке обновленный пикап L200.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Захватившего самолет Сургут-Москва пассажира задержали силовики

В аэропорту Ханты-Мансийска задержали мужчину, который захватил самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший по маршруту Сургут-Москва.
Обновлено в 08:11
Авто

Владелец автомобиля Jaguar XJ потребовал свыше 40 млн рублей через суд

Обновлено в 08:04
Происшествия

Богомолов рассказал о полученной травме носа

Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instagram рассказал о полученной им травме.
Обновлено в 09:09
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено в 08:39
Авто

Renault выводит на рынок кроссовер Logan

В Эквадоре стартовали продажи «приподнятой» версии седана Renault Logan под характерным названием Crossover.
Обновлено в 03:03
Происшествия

СК возбудил дело об угоне самолета Сургут-Москва

Дело заведено по п. "в" часть 2 статьи 211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия), сообщала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:42
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал попытку угона своего самолета

Обновлено в 09:33
Технологии

Роскомнадзор разблокировал 2,7 миллиона IP-адресов Amazon

Роскомнадзор снял ограничение доступа с 2,7 миллиона IP-адресов компании Amazon, отмечается в сообщении службы.
Обновлено в 04:56
Футбол

Кокорин сравнил россиян со стадом баранов

Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В ходе штурма задержан пассажир, захвативший самолет Сургут-Москва

Пассажир рейса Сургут-Москва, который может быть ответственен за нештатную ситуацию на борту и изменение маршрута лайнера, задержан в ходе штурма.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Самолет с футболистом «Кардиффа» на борту пропал с радаров

Частный самолет с футболистом Эмилиано Салой, который на днях перешел в "Кардифф" за рекордные для клуба 20,5 млн евро, исчез с радаров на пути из Франции в Уэльс.
Обновлено в 05:27
Наука

Учёные случайно обнаружили в костях человека кровеносные сосуды

Обновлено в 09:36
Происшествия

Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
Обновлено в 03:20
Авто

Volvo отзывает более 200 тыс. машин по всему миру

Компания Volvo отзывает более 200 тыс. автомобилей по всему миру (из них 37 тыс. - в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе, предположительно трещин в бензопроводе.
Обновлено в 08:25
Экономика

Brand Finance признал Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире

Международное рейтинговое агентство признало Сбербанк самым сильным банковским брендом в мире, а его стоимость выросла на $0,8 млрд — до $12,4 млрд.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

Обновлено в 07:57
Общество

Суд обязал телеведущего Киселева заплатить 2,5 млн архитектору

Телеведущий Дмитрий Киселев заплатит крымскому архитектору Владимиру Мазурину долг за строительство виллы в Коктебеле согласно решению Королевского суда Московской области.
Обновлено в 09:34
Финансы

ЦБ оценил «дыру» в капитале Московского индустриального банка

МИнБ занимает 33-е место по размеру активов, на 1 января 2019 г. они составляли 320 млрд руб. У банка более 1,5 млн клиентов – физических лиц и более 70000 корпоративных клиентов, говорится на его сайте.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Варшаве неизвестный пытался протаранить ворота президентского дворца

Неизвестный пытался протаранить автомобилем ворота президентского дворца в Варшаве, сообщает агентство РАР со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:16
Гаджеты

Apple выпустит беспроводное зарядное устройство AirPower в 2019 году

Обновлено в 05:46
Экономика

ЕС оштрафовала Mastercard на €570 млн

За завышенные комиссии при трансграничных платежах Еврокомиссия приняла решение оштрафовать американскую платежную систему MasterCard на €570 млн за завышенные комиссии при совершении трансграничных платежей на территории ЕС.
Обновлено в 08:25
Общество

Мэр отправил проект реконструкции дома Булошникова на допэкспертизу

Обновлено в 09:19
Происшествия

В сирийской Латакии прогремел взрыв

Обновлено в 08:34
Главное