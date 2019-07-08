Футбол
«Краснодар» установил рекорд по продажам клубных абонементовSportbox.RU 04:04
«Краснодар» сообщил о рекордных продажах клубных абонементов на предстоящий сезон.
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Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес Путина
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире.
Обновлено в 01:53
Политика
Между Россией и Украиной состоится телемост
Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа.
Обновлено в 02:53
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Авто
В Минпромторге назвали розничную цену Aurus Senat Sedan
Розничная цена автомобиля Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей. Об этом сообщили в Министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 05:15
Авто
За 10 лет петербургский завод Nissan выпустил 370 тысяч авто
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Путину доложили о задержании помощника полпреда в УФО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил в понедельник, что Владимир Путин располагает всей полнотой информации по делу о задержании оперативниками ФСБ Александра Воробьева, помощника полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
Обновлено в 06:00
Экономика
ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Авто
7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade
Среди тяжелых кроссоверов Escalade занимает особое место благодаря своему происхождению. Он не хуже и не лучше конкурентов.
Обновлено в 05:00
Транспорт
Под Крымским мостом начали демонтировать рабочие мосты
Первый рабочий мост соединил косу и остров Тузла осенью 2015 года.
Обновлено в 05:41
Общество
СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Сотрудник одной из авиакомпаний отметил, что проблема с наймом новых грузчиков заключается в том, что человека, который ранее не работал на такой позиции в аэропортах, необходимо до двух месяцев обучать.
Обновлено в 01:12
Футбол
Почему фанаты «Локомотива» молчали на матче за Суперкубок России
Обновлено вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарушила свою клятву за спиной у детей
Примадонна заявила, что бросила курить. Причем, по словам артистки, сделала она это в первую очередь ради своих детей: Лизы и Гарри.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Саудовская авиакомпания отказалась от закупки Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 22:24
Футбол
Бывший вратарь «Спартака»: «Во время игровой карьеры нельзя затевать бизнес, который не сможешь контролировать»
Бывший вратарь «Спартака», «Химок» и «Кайрата» Андрей Сидельников рассказал об ошибках футболистов, связанных с бизнесом, и о собственном онлайн-курсе на эту тему.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Общество
Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта
Мегаполисы сравнивались по четырем показателям — доступности жилой недвижимости и коммунальных услуг, уровню благоустройства города, развитию транспортной системы и обеспеченности коммерческой недвижимостью.
Обновлено в 02:24
Авто
GM-АвтоВАЗ перезапустил конвейер
Припомним, раньше GM-АВТОВАЗ провел проверки и обновил программное обеспечивание электрического блока управления движком с целью последующего совершенствования потребительских качеств джипа Шевроле Niva.
Обновлено в 05:43
Общество
Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме
Проект изменений в Градостроительный кодекс, касающийся комплексного развития территорий, внесен в Госдуму летом 2018 года и прошел первое чтение в ноябре.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией
Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Политика
Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале
Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Происшествия
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии
Правоохранители проверят органы опеки и участкового педиатра по уголовному делу об избиении семилетней девочки в Ингушетии.
Обновлено в 04:20
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50