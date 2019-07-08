Футбол
«Краснодар» установил клубный рекорд по продаже абонементовЕвро-футбол.ру 04:43
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
После скандала на «Рустави 2» канал стали покидать сотрудники
Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 05:02
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Кино
Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»
Обновлено в 08:05
Футбол
Матч второго тура ФНЛ между «Факелом» и «Чайкой» пройдет в Воронеже
Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в понедельник, 8 июля, утвердила изменение места проведения матча второго тура первенства между воронежским «Факелом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.
Обновлено в 10:07
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Политика
«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»
Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
Обновлено в 09:42
Происшествия
Медики рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии 7-летняя девочка из Ингушетии, получившая травмы, остается в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана
Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.
Обновлено в 04:59
Политика
Оскорбление Путина в прямом эфире: что ждет Габуния по грузинским законам
Молитвы, голодовка и противники секс-меньшинств: центр Тбилиси охвачен протестами >>> При этом адвокат отметил, что, по законодательству Грузии, Габуния не может понести какое-либо наказание за мат в прямом эфире.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика
Воронежцев просят сдавать билеты в Грузию
Воронежцев просят сдавать билеты. Сделать это можно по месту их приобретения или непосредственно в авиакомпании.
Обновлено в 07:17
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет
Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Музыка
Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления
Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Экономика
Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%
Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона
В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Общество
Группа «Ласковый май» в знак протеста никогда не поедет в Грузию
Советская, российская группа "Ласковый май", которая, кстати, до сих пор существует (как и "На-На"), больше в Грузию ни ногой.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Наука
Новый метод направленной эволюции занимает менее недели
Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи получили мутантные белки и нанотела. Каждый процесс занял менее недели.
Обновлено 05 июля в 11:28
Общество
Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Музыка
Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party
Обновлено в 08:26
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05