Футбол

«Краснодар» установил клубный рекорд по продаже абонементовЕвро-футбол.ру 04:43

"Краснодар" уже реализовал 11650 абонементов, рапортует пресс-служба клуба.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

«Краснодар» побил рекорд по количеству проданных абонементов на предстоящий сезон

Советский спорт04:22

«Краснодар» объявил о рекордных продажах абонементов

Чемпионат04:21

«Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементов

Sport24.ru03:51

«Краснодар» продал 11 650 абонементов на сезон. Это рекорд клуба

Sports.ru05:20

ФК «Краснодар» поставил клубный рекорд по продаже абонементов

Кубанские новости04:10

«Краснодар» установил рекорд по продажам клубных абонементов

Матч ТВ04:04

«Краснодар» установил рекорд по продажам клубных абонементов

Sportbox.RU04:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

После скандала на «Рустави 2» канал стали покидать сотрудники

Двое сотрудников грузинской телекомпании "Рустави 2" уволились после оскорблений в адрес Владимира Путина в эфире программы "P.S.", сообщает Sputnik-Грузия.
Обновлено в 05:02
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Кино

Что говорят в сети о первом тизере к ремейку мультфильма «Мулан»

Обновлено в 08:05
Футбол

Матч второго тура ФНЛ между «Факелом» и «Чайкой» пройдет в Воронеже

Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в понедельник, 8 июля, утвердила изменение места проведения матча второго тура первенства между воронежским «Факелом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.
Обновлено в 10:07
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Обновлено в 07:56
Политика

«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»

Keti Nemsadze Краткая оценка поступка Габунии в Twitter — недостаточная реакция со стороны властей.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Медики рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии 7-летняя девочка из Ингушетии, получившая травмы, остается в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 04:28
Политика

Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.
Обновлено в 04:59
Политика

Оскорбление Путина в прямом эфире: что ждет Габуния по грузинским законам

Молитвы, голодовка и противники секс-меньшинств: центр Тбилиси охвачен протестами >>> При этом адвокат отметил, что, по законодательству Грузии, Габуния не может понести какое-либо наказание за мат в прямом эфире.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика

Воронежцев просят сдавать билеты в Грузию

Воронежцев просят сдавать билеты. Сделать это можно по месту их приобретения или непосредственно в авиакомпании.
Обновлено в 07:17
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето

По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Экономика

Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды

Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Песков заявил, что угрозы для судоходства в Баренцевом море нет

Судоходству в Баренцевом море ничто не угрожает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ЧП, в результате которого погибли 14 человек.
Обновлено в 06:22
Музыка

Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
Обновлено в 09:31
Экономика

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

Инфляция в России по итогам июня в годовом выражении опустилась до 4,7%, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.
Обновлено в 07:55
Здоровье

Диетолог назвала безопасную суточную дозу грибов

Обновлено вчера в 22:17
Общество

Найдены останки, принадлежащие соратнику Наполеона

В Смоленске археологи во время раскопок на Королевском бастионе нашли останки, которые могут принадлежать ближайшему соратнику Наполеона - генералу Гюдену.
Обновлено в 09:56
Общество

Группа «Ласковый май» в знак протеста никогда не поедет в Грузию

Советская, российская группа "Ласковый май", которая, кстати, до сих пор существует (как и "На-На"), больше в Грузию ни ногой.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Наука

Новый метод направленной эволюции занимает менее недели

Чтобы продемонстрировать возможности системы, исследователи получили мутантные белки и нанотела. Каждый процесс занял менее недели.
Обновлено 05 июля в 11:28
Армия и оружие

В Индии заявили о готовности новой версии ракеты «Брамос»

Обновлено в 05:05
Происшествия

В Таджикистане от отравления хлебом скончались 14 заключенных

Обновлено в 03:23
Общество

Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".
Обновлено в 08:22
Музыка

Стали известны первые участники Koktebel Jazz Party

Обновлено в 08:26
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное