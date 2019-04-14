Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Динамо»Свободная Пресса 09:03

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
В матче 23 тура чемпионата России «Краснодар» не смог на выезде переиграть московское «Динамо». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Этот результат не позволил «быкам» вернуться на вторую строчку в турнирной таблице.
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