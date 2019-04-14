Футбол
«Динамо» и «Краснодар» разошлись миром в матче РПЛГазета.Ru 08:55
|26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
|36′
|41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
|43′
|46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
|60′
|66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
|76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
|77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
|79′
Самба Соу
|84′
|87′
Вандерсон Соуза
Динамо
Расстановка 4‑4‑2
1
Шунин
25
Козлов
44
Шуньич
24
Евгеньев
3
Хольмен
20
Грулев
6
Юсупов
27
Соу
22
Жоаозиньо
7
Марков
48
Луценко
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
47
Уткин
33
Перейра
85
Игнатьев
16
Классон
7
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт". Встреча, которая прошла в Москве, закончилась со счетом 1:1. Счет в матче открыло "Динамо", забил Евгений Марков с передачи Жоазиньо на 77-й минуте.
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