Футбол

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате РоссииРИА Новости 14:00

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Краснодара" на 25-й минуте с пенальти забил Виктор Классон.
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