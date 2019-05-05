Футбол
«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате РоссииРИА Новости 14:00
Иван Новосельцев
|24′
|25′
Виктор Классон
|65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|66′
Данил Глебов
|67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
|68′
|70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|72′
Юрий Газинский
|83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
|85′
Элдор Шомуродов
|89′
Сергей Паршивлюк
|90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
5
Хаджикадунич
4
Паршивлюк
9
Сигурдарсон
2
Калачев
17
Норманн
84
Гацкан
7
Еременко
14
Шомуродов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
3
Фьоулюсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Краснодара" на 25-й минуте с пенальти забил Виктор Классон.
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