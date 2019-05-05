«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате РоссииРИА Новости 14:00

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. Гол у "Краснодара" на 25-й минуте с пенальти забил Виктор Классон.

«Краснодар» упустил победу над «Ростовом» в чемпионате России

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