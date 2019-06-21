Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Юга.ру 01:12
ФК "Краснодар" 20 июня в товарищеском матче сыграл вничью с "Чайкой" Игра прошла в Краснодаре на "стадионе Академии" и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 33-й минуте забил краснодарский полузащитник Масиэл Вандерсон.
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Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»
Sport24.ruвчера в 17:55
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