Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Юга.ру 01:12

ФК "Краснодар" 20 июня в товарищеском матче сыграл вничью с "Чайкой" Игра прошла в Краснодаре на "стадионе Академии" и завершилась со счетом 2:2. Первый гол на 33-й минуте забил краснодарский полузащитник Масиэл Вандерсон.
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