Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Кубанские новости 14:36

На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет. Итог встречи 2:2. 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер, учрежденный российским телеканалом.
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Голы Вандерсона и Игнатьева не помогли «Краснодару» обыграть «Чайку»

Матч ТВ12:58

«Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой»

Советский спорт13:51

«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс12:59

Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»

Sport24.ru17:55

«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»

Чемпионат12:55

Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой», «Рубин» проиграл «Нефтехимику»

Sports.ru11:30

ФК «Краснодар» проведет первый матч межесзонья

Россия.Кубань06:38
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Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 18:10
Здоровье

Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни

Подмосковные медики и родители смогут научиться распознавать орфанные (редкие) болезни в рамках нового образовательного проекта «Поисково-спасательная орфанология».
Обновлено в 05:32
Происшествия

К дому Алибасова приехала полиция

К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Происшествия

В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство

Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Общество

Учителя пожаловались к «Прямой линии» Путина на нищенские зарплаты

Из слов педагогов явствует, что майские указы о росте их зарплат, про выполнение которых так любят отчитываться чиновники, на самом деле не выполняются.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Экономика

Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог

Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено в 10:07
Политика

Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Футбол

Неймар не хочет возвращаться в Париж

В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5

Обновлено в 18:21
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль

Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество

Андрей НИКУЛ: «Качество дорог в Рязанской области и должно быть максимально высоким»

Общая протяжённость автомобильных дорог в Рязанской области составляет порядка 8 316 км, в том числе: муниципальных и ведомственных – 620 км; общего пользования – 7 696 км. «Рязаньавтодор» осуществляет содержание 5 273 км. Это более 60 % от всего областного дорожного объёма.
Обновлено в 10:43
Политика

КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным

Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Музыка

Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima

Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено в 16:18
Авто

Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок

В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Авто

Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos

Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Космос

Обсерватория «Спектр-М» отправится в космос после 2030 года

После запуска космический телескоп отправится в точку Лагранжа L2 системы Солнце–Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
Обновлено 18 июня в 11:42
Футбол

«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму

Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Технологии

Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)

История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Космос

Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян

Обновлено вчера в 12:56
Энергетика

«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России

Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено в 15:59
Кино

«Историю игрушек» назвали лучшим фильмом года

Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову

Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено в 12:58
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