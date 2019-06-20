Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой»Кубанские новости 14:36
На 63-й минуте Иван Игнатьев точно исполнил пенальти. Однако в концовке матча «Чайка» сравняла счет. Итог встречи 2:2. 25 июня «Краснодар» отправится в Австрию, где во время второго подготовительного сбора примет участие в турнире на Кубок Матч Премьер, учрежденный российским телеканалом.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 20:46, Вашингтон
Политика
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси
Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси, выступающих за проведение досрочных парламентских выборов и отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.
Обновлено в 18:10
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Врачей и родителей Подмосковья научат распознавать редкие болезни
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Обновлено в 05:32
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 14:19
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ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов
Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено в 17:29
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
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Обновлено вчера в 09:50
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Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос, готовят ли США удары по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Обновлено в 13:10
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
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Политика
Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу ЕК
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры Европейского союза не смогли прийти к консенсусу в вопросах выбора нового главы Еврокомиссии.
Обновлено в 20:21
Футбол
Неймар не хочет возвращаться в Париж
В Испании сообщают, что нападающий ПСЖ Неймар больше не хочет иметь ничего общего с клубом и не намерен возвращаться в Париж.
Обновлено в 11:43
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Ariane 5
Обновлено в 18:21
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела, которого подозревают в получении взятки в 10 млн рублей.
Обновлено в 16:30
Шоу-бизнес
Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль
Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено в 09:18
Общество
Андрей НИКУЛ: «Качество дорог в Рязанской области и должно быть максимально высоким»
Общая протяжённость автомобильных дорог в Рязанской области составляет порядка 8 316 км, в том числе: муниципальных и ведомственных – 620 км; общего пользования – 7 696 км. «Рязаньавтодор» осуществляет содержание 5 273 км. Это более 60 % от всего областного дорожного объёма.
Обновлено в 10:43
Политика
КС Украины признал указ Зеленского о роспуске Рады конституционным
Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным, сообщила пресс-служба суда в четверг.
Обновлено в 12:15
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено в 16:18
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено в 08:11
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено в 20:02
Авто
Kia официально представила глобальный кроссовер Seltos
Корейская компания Kia опубликовала официальную информацию о новом кроссовере Seltos, который планируется продавать на рынках всего мира.
Обновлено в 04:34
Космос
Обсерватория «Спектр-М» отправится в космос после 2030 года
После запуска космический телескоп отправится в точку Лагранжа L2 системы Солнце–Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
Обновлено 18 июня в 11:42
Футбол
«Спартак» предложил 15 млн евро за футболиста «Лейпцига» Бруму
Московский "Спартак" сделал предложение немецкому "Лейпцигу" в размере 15 миллионов евро за трансфер полузащитника Брумы, заявил агент футболиста Катио Бальде.
Обновлено в 16:21
Технологии
Le Monde (Франция): возвращение «расиализма» (Le Monde)
История понятия Слово "расиализм" отсутствует в словарях Литтре, Французской академии и Ларусса, однако сейчас становится одной из ключевых концепций нашей эпохи.
Обновлено в 18:21
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Энергетика
«Лукойл» намерен развивать СПГ-проекты только за пределами России
Алекперов заявлял, что его компания намерена рассмотреть возможность создания СПГ-проекта в Конго для сжижения газа с месторождения Marine XII.
Обновлено в 06:12
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено в 15:59
Кино
«Историю игрушек» назвали лучшим фильмом года
Обновлено в 08:40
Происшествия
Суд смягчил меру пресечения главе Минэкономики Дагестана Хасбулатову
Кировский районный суд Махачкалы освободил из-под стражи и отправил под домашний арест министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, задержанного по подозрению в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов.
Обновлено в 12:58