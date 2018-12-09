Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» и упустил шанс стать лидером РПЛ
РИА Новости
10:36

Краснодар — Уфа
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
14′
Оливье Тилль
Иван Игнатьев
26′
46′
Вячеслав Кротов
Ловро Бизяк
Урош Спаич
50′
61′
Ловро Бизяк
64′
Каталин Карп
Дмитрий Стоцкий
Магомед Сулейманов
67′
Кристиан Куэва
Кристиан Рамирес
67′
69′
Каталин Карп
Иван Пауревич
Виктор Классон
Даниил Уткин
82′
84′
Веролюб Салатич
87′
Сильвестр Игбоун
Футболисты "Краснодара" и "Уфы" сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата России. Игра, прошедшая в воскресенье в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1. В составе "быков" забитым мячом отметился Иван Игнатьев (26-я минута), у гостей отличился Оливье Тилль (14).
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