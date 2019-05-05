«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 14:17

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

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