Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 14:17
Иван Новосельцев
|24′
|25′
Виктор Классон
|65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|66′
Данил Глебов
|67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
|68′
|70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
|72′
Юрий Газинский
|83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
|85′
Элдор Шомуродов
|89′
Сергей Паршивлюк
|90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
|90′+1′
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
30
Песьяков
28
Чернов
80
Новосельцев
5
Хаджикадунич
4
Паршивлюк
9
Сигурдарсон
2
Калачев
17
Норманн
84
Гацкан
7
Еременко
14
Шомуродов
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
8
Газинский
3
Фьоулюсон
14
Ольссон
93
Сулейманов
9
Ари
16
Классон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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