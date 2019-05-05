Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛКоммерсантъ 14:17

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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