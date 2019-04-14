Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛИзвестия 10:14

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
«Краснодар» сыграл вничью с футболистами московского «Динамо» (1:1) в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в подмосковных Химках в воскресенье, 14 апреля.
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