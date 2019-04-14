«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛИзвестия 10:14

«Краснодар» сыграл вничью с футболистами московского «Динамо» (1:1) в выездном матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в подмосковных Химках в воскресенье, 14 апреля.

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ

Единоборства Усик призвал украинцев не сходить с ума из-за выборов Спортсмен заявил, что народ сходит с ума, обсуждая только дебаты кандидатов в президенты.

Футбол Кононов: думаю, наказание позитивно отразится на Гулиеве Есть определённое наказание, которое, думаю, в первую очередь позитивно отразится на самом Аязе.

Политика Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс» Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».

Музыка Matrang номинирован на премию «Муз-ТВ» Рэпер из Владикавказа Matrang номинирован на ежегодную российскую музыкальную премию "Муз-ТВ", сообщает 15-регион.

Политика Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Футбол Болельщики «Спартака» оскорбляют Глушакова в матче против «Ростова» Болельщики московского футбольного клуба "Спартак" скандируют нецензурные кричалки в адрес хавбека "красно-белых" Дениса Глушакова в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против "Ростова".

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Шоу-бизнес Дочь Юлии Началовой посетила семейный праздник у Евгения Алдонина Дочь Юлии Началовой посетила семейный праздник в доме отца Евгения Алдонина.

Футбол Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".

Транспорт Строители начали укладку рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи Строители приступили к укладке рельсов на Крымском мосту со стороны Керчи, теперь верхнее строение железной дороги через Керченский пролив формируется одновременно с крымского и кубанского берегов, сообщает в воскресенье информационный центр "Крымский мост".

Гаджеты Эксперты подготовили четыре правила для лучшей подзарядки телефона Эксперты определили четыре правила, которые помогут владельцу смартфона дольше оставаться с полной подзарядкой аккумулятора.

Шоу-бизнес Александр Жулин поздравил Татьяну Навку с личным праздником Татьяна Навка отмечает сегодня свой день рождения. Олимпийской чемпионке исполнилось 44 года, с чем её поздравили родные, друзья и коллеги.

Происшествия Автомобиль с детьми перевернулся на проспекте Просвещения На перекрестке проспектов Просвещения и Светлановского перевернулся автомобиль «Рено» с детьми в салоне, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

Происшествия Суд арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Советский районный суд Махачкалы на 10 дней арестовал главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева.

Путешествия Россияне рассказали, сколько денег готовы потратить на отпуск Эксперты выясняли, сколько денег готовы потратить туристы на семейный отдых летом и на чем они экономят, чтобы накопить средства на путешествие.

Космос Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Культура В Петербурге скончался скульптор Анатолий Дема В Петербурге на 82-м году жизни скончался скульптор Анатолий Дема.

Армия и оружие Авианосец «Авраам Линкольн» ВМС США плывет в сторону Черного моря В Сети появилась информация о том, что авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США, возглавляемая авианосцем «Авраамом Линкольном», направляется в сторону Черного моря.

Происшествия Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным Мужчина, специально таранивший машины возле посольства Украины в Лондоне и пытавшийся задавить полицейских, оказался психически больным.

Происшествия ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.

Происшествия Одного из пропавших под Костромой мальчиков нашли мертвым Тело одно из двух мальчиков, которые 6 апреля ушли гулять и бесследно исчезли в Костромской области, обнаружили в реке в городе Мантурово, сообщает в воскресенье Следственное управление СК.

Происшествия В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.

Футбол «Зенит» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России Петербургский "Зенит" нанес разгромное поражение махачкалинскому "Анжи" в матче 23-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".