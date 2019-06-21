Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 12:59
Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У команды из села Песчанокопского Ростовской области голами отметились Александр Хохлачев и Никита Чалый.
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Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»
Sport24.ruвчера в 17:55
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой», «Рубин» проиграл «Нефтехимику»
Sports.ruвчера в 11:30
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Музыка
The Black Eyed Peas порадовались своему возвращению в Москву
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в дестабилизации страны. Соответствующее заявление она сделала в Facebook.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
До старта прямой линии с Путиным осталось меньше двух часов
Где именно будет проходить общение президента с народом в этом году, пока неизвестно, обычно прямые линии главы государства проходят в столичном выставочном комплексе Гостиный двор.
Обновлено вчера в 03:13
Политика
Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь визита Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 21:12
Армия и оружие
Арабская коалиция атаковала хуситов в районе йеменского порта Ходейда
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по объектам хуситов в районе города-порта Ходейда.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы
Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 года
В четверг, 20 июня, курс доллара опустился до 63,2 рубля — впервые с августа 2018 года.
Обновлено вчера в 07:04
Происшествия
Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа
Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол
Сборная Уругвая не смогла обыграть Японию на Кубке Америки
В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Уругваем и Японией, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Космос
Завершился фотоконкурс «Первого областного портала новостей» «Я живу в Орле!»
Жюри признало лучшим снимок Григория Сергеева.
Обновлено 19 июня в 09:53
Политика
Электросети стран Балтии отключат от энергосистем России
Страны Балтии и ЕС отключатся от энергосистемы России к 2025 году.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства
Продюсер Бари Алибасов решил лишить своего сына наследства. Об этом пишет интернет-издание «Свободная пресса».
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
Путин сделал вид, что пенсионной реформы не было
На какой-то миг показалось, что Путин сейчас отнесет к этим мерам повышение пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В ДТП в Красноярском крае погибли три человека
Три человека погибли в пятницу в ДТП в Рыбинском районе Красноярского края, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
Многодетная мама Глафира Тарханова отпраздновала новоселье
Глафира Тарханова поделилась важной новостью — они с семьей наконец-то смогли переехать в новую квартиру.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги
Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Путин попросил не сердиться из-за низких зарплат
Зарплаты в России — предмет беспокойства власти, сообщил президент России Владимир Путин на проходящей сейчас "Прямой линии с президентом".
Обновлено вчера в 06:56
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено вчера в 10:45
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар умер, выпав из окна
Участник известного дуэта Cassius диджей Филипп Здар погиб во Франции в результате несчастного случая.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Армия и оружие
Около семи тысяч военных и гражданских специалистов примут участие в масштабных учениях на Дальнем Востоке
"Всего в учениях принимают участие более пяти тысяч военнослужащих и около двух тысяч гражданских специалистов", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Вертолет с японскими военными разбился при посадке в Токио
Многоцелевой вертолет Bell UH-1 сухопотных сил Японии разбился на военном аэродроме Татикава в префектуре Токио, сообщает агентство NHK.
Обновлено вчера в 22:54
Хоккей
Никиту Кучерова признали самым ценным игроком НХЛ
Обновлено вчера в 02:03
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Авто
Skoda отзывает автомобили в России из-за неполадок
В сообщении на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии говорится, что официальный представитель марки в России — компания ООО «Фольксваген Групп Рус» — проведет отзывную кампанию, которая затронет 24 автомобиля моделей Octavia, Superb и Kodiaq, выпущенных в период с 2018 по 2019 года.
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Паредес может вернуться в «Зенит»
Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Леандро Паредес может в ближайшее время вернуться в санкт-петербургский "Зенит", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 17:02