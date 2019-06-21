«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 12:59

Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У команды из села Песчанокопского Ростовской области голами отметились Александр Хохлачев и Никита Чалый.

«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

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