Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 12:59
Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У команды из села Песчанокопского Ростовской области голами отметились Александр Хохлачев и Никита Чалый.
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Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»
Sport24.ruвчера в 17:55
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:26, Вашингтон
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