Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матчеСпорт-Экспресс вчера в 12:59

Товарищеский матч между "Краснодаром" и "Чайкой" завершился результативной ничьей – 2:2. В составе "быков" отличились Вандерсон и Иван Игнатьев, реализовавший пенальти. У команды из села Песчанокопского Ростовской области голами отметились Александр Хохлачев и Никита Чалый.
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Тренер «Чайки»: «Краснодар» готов биться за чемпионство в РПЛ

РИА Новостивчера в 14:34

«Краснодар» упустил победу в товарищеском матче с «Чайкой»

Советский спортвчера в 13:51

ФК «Краснодар» сыграл вничью с ростовской «Чайкой» в товарищеском матче

Кубань 24вчера в 14:58

Мусаев: «Хотелось победить, но „Краснодар“ играл с „Чайкой“ на фоне больших нагрузок»

Sport24.ruвчера в 17:55

«Краснодар» сыграл вничью с «Чайкой» в товарищеском матче

Спорт-Экспрессвчера в 12:59

Голы Вандерсона и Игнатьева не помогли «Краснодару» обыграть «Чайку»

Матч ТВвчера в 12:58

«Краснодар» не сумел обыграть «Чайку»

Чемпионатвчера в 12:55
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Экономика

Путин сообщил о восстановлении реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

11 автомобилей арестовали на одной парковке в Новокузнецке

На парковке крупного торгового центра приставы проверили 250 автомобилей.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Главу пропавшей российской семьи нашли мертвым в сарае

Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Баскетбол

Уильямсон выбран первым номером драфта НБА-2019

Форвард «Дьюк Блю Девилз» Зайон Уильямсон выбран «Нью-Орлеан Пеликанс» под первым номером драфта НБА-2019, прошедшего в Бруклине на арене «Барклайс центр».
Обновлено в 01:21
Политика

Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси

Обновлено вчера в 18:10
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

ВЭБ.РФ попытается добиться от Украины компенсаций за нарушения защиты прав инвесторов, соответствующий иск госкорпорация подала в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, говорится в сообщении ВЭБа, поступившем в РБК.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

В Екатеринбурге выпускница школы впервые набрала 300 баллов по ЕГЭ

Обновлено вчера в 08:29
Общество

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье

Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу

Амурчане смогут бесплатно попасть на прием к известному оториноларингологу–онкологу.
Обновлено вчера в 23:19
Шоу-бизнес

СМИ заподозрили Кейт Миддлтон в беременности

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности.
Обновлено в 01:19
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Политика

Мост через реку Лена в Якутии позволит сэкономить миллиарды рублей

Президент Владимир Путин во время «Прямой линии» рассказал и о проекте моста через Лену в районе Якутска.
Обновлено вчера в 08:41
Космос

Россия впервые за 8 лет сегодня запустит в космос телескоп

Аппарат стартует с Байконура и начнет работу через три месяца, когда достигнет нужной точки.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Авто

Составлен рейтинг самых непопулярных автомобилей у угонщиков в РФ

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывалась регулярность угонов автомобилей, то есть здесь показывается соотношение количества похищенных транспортных средств к общему объему застрахованных по КАСКО машин этого бренда.
Обновлено вчера в 12:12
Кино

Marvel позвали Киану Ривза сняться в их фильме

Обновлено в 00:37
Гаджеты

Philips выпустила первую коммерческую Li-Fi линейку

Компания Signify, ранее известная как Philips Lighting и выпускающая «умные» лампочки под маркой Hue, анонсировала новую модель Truelifi.
Обновлено вчера в 10:19
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

Обновлено вчера в 08:21
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

В Новокузнецке маленькая девочка свисала с балкона третьего этажа

В среду, 19 июня, в одном из районов Новокузнецка с балкона третьего этажа свисала двухлетняя девочка.
Обновлено в 00:28
Политика

Путин прокомментировал выводы Нидерландов по MH17

Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о выводах Нидерландов по крушению MH17 в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган

Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
Обновлено вчера в 09:18
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
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