Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матчеЧемпионат вчера в 11:55

«Краснодар» и «Бэйцзин Жэньхэ» не выявили победителя в товарищеском матче, который состоялся сегодня, 29 января. Встреча завершилась со счётом 1:1. Китайская команда вышла вперёд уже на 18-й минуте благодаря точному удару нападающего Макете Диопа.
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ФК «Краснодар» в рамках зимних сборов сыграл против «Бейцзин Жэньхэ»

Кубань 2407:25

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 11:55

«Краснодар» избежал поражения от китайского «Бэйцзин Жэньхэ»

Газета.Ruвчера в 12:05

Гол Сулейманова принес «Краснодару» ничью в матче против команды из Китая

Матч ТВвчера в 11:59

Гол Сулейманова спас «Краснодар» от поражения китайскому «Бэйцзин Жэньхэ»

Советский спортвчера в 11:53

Мурад Мусаев: «Краснодар» должен был крупно побеждать «Бэйцзин»

Спорт-Экспресс03:48

«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Бейцзин Жэньхэ»

Кубанские новостивчера в 12:08
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Происшествия

Задержанный сенатор Арашуков заявил, что плохо владеет русским языком

Член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, задержанный утром 30 января, заявил, что не владеет в полной мере русским языком.
Обновлено в 08:15
Политика

У мэра Риги Нила Ушакова прошли обыски

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыски в кабинете и доме мэра Риги Нила Ушакова, сообщило местное агентство LETA.
Обновлено в 07:05
Авто

АвтоВАЗ впервые поднял стоимость автомобиля Lada выше 1 млн руб

Выше 1 млн руб. стоимость автомобиля Lada прежде не поднималась.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Сбербанк столкнулся с наглыми мошенниками

Государственный Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 06:34
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Похищенную картину Куинджи вернули Минкультуры

Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов добавил, что картину Куинджи вернут в Русский музей.
Обновлено в 07:50
Гаджеты

Mirror: удаленные сообщения в WhatsApp все еще можно прочитать

Как сообщает издание Mirror, в приложении WhatsApp была обнаружена уязвимость, благодаря которой пользователи Android, iPhone и Windows Phone могут прочитать даже удаленные ранее сообщения.
Обновлено в 05:48
Происшествия

В школе во Владимирской области произошел крупный пожар

По уточненным данным, площадь пожара составляет около 700 кв. м, на его ликвидации работают 32 человека при помощи 12 единиц техники.
Обновлено в 07:09
Происшествия

Следствие уличило братьев Магомедовых в давлении на свидетелей

Обновлено в 07:32
Происшествия

На Украине после пропажи капитана «Норда» завели дело об убийстве

В связи с пропажей капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко на Украине заведено дело об умышленном убийстве.
Обновлено в 05:13
Авто

Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире

Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.
Обновлено в 04:40
Общество

В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 04:08
Интернет

Facebook платит пользователям $20 за установку следящего VPN

Компания Facebook платит пользователям по двадцать американских долларов в месяц (около 1400 рублей) за установку VPN-сервиса под названием Facebook Research, который представляет собой образец шпионского программного обеспечения.
Обновлено в 06:18
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Космос

В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме «Куру» обнаружена трещина

Ранее Газета.ru сообщала, что с космодрома «Куру» во Французской Гвиане в первом квартале 2019 года запланированы два пуска ракеты-носителя «Союз-СТ». Первый должен состояться 19 февраля.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

ФСБ и СКР пришли с обысками в администрацию Балашихи

Сотрудники Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в администрации Балашихи (Московская область).
Обновлено в 05:09
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

В Государственной думе предложили запретить курение сигарет за рулем автомобиля.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Смоленскую учительницу обвинили в издевательствах над второклассником

Обновлено в 05:46
Авто

В России сертифицировали хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 06:28
Интернет

Google показал новый дизайн Gmail для Android и iOS

Material Design – закругленный дизайн компании, уже реализованный в Chrome и других проектах компании В новой версии появятся: Новый сайдбар с Google Календарем, сервисом для заметок Keep и списком задач.
Обновлено в 02:43
Транспорт

В России начали тестировать автоматический паспортный контроль

В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.
Обновлено вчера в 16:13
Политика

В Минкомсвязи предсказали полную блокировку Telegram в России

Мессенджер Telegram вряд ли сможет долго работать в России в условиях блокировки. Об этом 30 января заявил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.
Обновлено в 06:28
Экономика

Apple пообещала снизить цены на iPhone

Apple снизит цены на некоторые модели iPhone в странах, где национальные валюты сильно обесценились по отношению к доллару, сообщил глава компании Тим Кук в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 02:30
Наука

Обнаружена неожиданная опасность домашних кошек

Датские исследователи из Копенгагенской университетской больницы пришли к выводу, что опасный внутриклеточный паразит токсоплазма, носителями которого являются многие кошки, может спровоцировать у человека шизофрению, передает Science Alert.Как пояснили ученые, была проведена масштабная работа с участием 80 тысяч добровольцев.
Обновлено в 06:11
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Санкт-Петербурге

Обновлено в 08:08
Здоровье

Скворцова предупредила о росте заболеваемости гриппом в России

Ближайшая неделя будет сопровождаться ростом заболеваемости гриппом по всей территории России, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании с членами правительства.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
Кино

Зак Снайдер снимет зомби-хоррор «Армия мертвецов» для Netflix

Снайдер говорит, что Netflix практически никак не ограничивает его в творчестве, поэтому режиссер может снять зомби-муви своей мечты.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено вчера в 09:36
Здоровье

Школы Екатеринбурга закрыли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Все общеобразовательные школы и муниципальные организации дополнительного образования Екатеринбурга с 30 января закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости горожан ОРВИ и гриппом.
Обновлено в 02:07
Главное