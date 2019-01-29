Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в контрольном матчеРИА Новости 12:11

Единственный мяч у российской команды на 81-й минуте забил Магомед-Шапи Сулейманов. В воскресенье "Краснодар" разными составами проведет два контрольных матча – с "Нью-Инглэнд Революшн", выступающим в MLS, и шведским "Мальмё". Второй испанский сбор команды Мурада Мусаева продлится до 6 февраля.
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«Краснодар» сыграл вничью с «Бейцзин Жэньхэ» в первом матче второго зимнего сбора

Sport24.ru12:15

«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс11:53

Гол Сулейманова принес «Краснодару» ничью в матче против команды из Китая

Матч ТВ11:59

Гол Сулейманова спас «Краснодар» от поражения китайскому «Бэйцзин Жэньхэ»

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«Краснодар» избежал поражения от китайского «Бэйцзин Жэньхэ»

Газета.Ru12:05

«Краснодар» сыграл вничью с «Бэйцзин Жэньхэ» в товарищеском матче

Чемпионат11:55

«Краснодар» сыграл вничью с китайским «Бейцзин Жэньхэ»

Кубанские новости12:08
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Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 14:08, Ашберн
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Как замглавы «Росгеологии» увольняли после скандального видео

Руслан Горринг, бывший первый заместитель генерального директора "Росгеологии", лишился своего места после скандального видео, появившегося в сети.
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Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

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Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Авто

Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag

Универсал и седан британской марки получили особое исполнение Chequered Flag, которое выделяет спортивный характер модели.
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Футбол

«Спартак» разгромил «Локомотив» и стал победителем турнира в Катаре

Московский "Спартак" разгромил "Локомотив" в матче третьего тура Фонбет Кубка Матч Премьер, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

Севший в Сочи из-за дебошира самолет вылетел в Анталью

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Происшествия

В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке

Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто

Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто

Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей

Под действие сервисной кампании попадает 3 622 автомобиля трех моделей Renault - Sandero, Logan и Dokker, проданные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
Обновлено в 05:44
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Интернет

В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Авто

Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально

Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве.
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Теннис

Павлюченкова вышла во второй круг St. Petersburg Ladies Trophy

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Общество

В Мещанском суде завершился допрос экс-бухгалтера «Седьмой студии»

В течении двух последних судебных заседаний (25 и 28 января) допрашивали ключевого свидетеля обвинения, признавшую свою вину главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, дело которой выделено в отдельное, в связи с тем, что обвиняемая заключила сделку со следствием.
Обновлено вчера в 11:08
Транспорт

Власти Москвы поддержали ограничения для машин ниже «Евро-4»

Обновлено в 03:37
Политика

Настя Рыбка рассказала о совете «агентов» «не трогать Дерипаску»

Рыбка считает, что внимание со стороны СМИ, возможно, спасло ей жизнь, рассказал Чанс.
Обновлено в 12:33
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Политика

Генпрокуратура Венесуэлы начнет расследование в отношении Гуайдо

Генеральная прокуратура Венесуэлы проведет расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временно исполняющим обязанности президента страны.
Обновлено в 12:55
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Обновлено в 12:32
Общество

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов

Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
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Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

Расследователи заявили о новом повороте в деле о гибели группы Дятлова

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Издатель игры Metro Exodus променял сервис Steam на Epic Games Store

Обновлено в 00:34
Происшествия

Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше

Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
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Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2

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Происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
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Шахматист Крамник завершил карьеру

Шахматист Владимир Крамник, четырнадцатый чемпион мира по шахматам, объявил о завершении своей карьеры.
Обновлено в 07:25
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Total нашла крупные залежи газа на шельфе Великобритании

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