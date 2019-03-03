Футбол

«Краснодар» сыграл со «Спартаком» вничьюМосковский Комсомолец 00:07

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Вчера, 3 марта, на московском стадионе «Открытие Арена» состоялся матч 18 тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Матч, как отмечают эксперты, получился очень напряжённым но при этом закончился с равным счётом. В воротах обеих команд оказалось по одному голу.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Краснодар» - один из любимых клиентов Зе Луиша

Спорт-Экспрессвчера в 14:19

Протест фанатов против Fan ID и жаркие эмоции Ари. Лучшие фото из Тушино

Чемпионатвчера в 14:47

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ

Газета.Ruвчера в 13:44

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве

Матч ТВвчера в 12:58

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Краснодаром»

Советский спортвчера в 12:58

«Спартак» — «Краснодар» — 1:1. Видеообзор матча 18-го тура РПЛ

Sport24.ruвчера в 14:47

Футбольное родео: Краснодарские «быки» встретятся со «Спартаком»

Краснодар02 марта в 03:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Экономика

Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам

Самыми дисциплинированными плательщиками оказались жители Севастополя, Ненецкого, Чукотского автономных округов и Республики Крым, пишет «РИА Новости».
Обновлено вчера в 20:10
Экономика

Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России

Российские ритейлеры опасаются массовых приостановок лицензий на продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Министр обороны Германии считает китайские ракеты угрозой для России

Китайские ракеты угрожают России, поэтому Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Снимок Порошенко с пятилитровой бутылью высмеяли в сети

Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

Индия и Пакистан обменялись ударами в Кашмире

Обострение ситуации в регионе В последнее время обстановка в Кашмире - регионе, на который претендуют Индия и Пакистан, - существенно обострилась.
Обновлено в 00:47
Наука

Томаты оказались эффективным средством против развития рака

Обновлено в 00:28
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Югре

Автобус попал в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, травмы получили семь человек. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.
Обновлено в 00:25
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать блины на Масленицу

Роспотребнадзор предупредил о мерах профилактики пищевых отравлений на Масленицу. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

Медведев заявил о нарушениях в предвыборной кампании на Украине

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено вчера в 17:06
Авто

Наказание для водителей неэкологичных авто ужесточат

Минтранс разработал проект «дорожной карты», вводящей в Москве и Санкт-Петербурге экологически чистые зоны.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Следовательница написала заявление об избиении полицейским

МВД по Башкирии проверяет сообщение об избиении полицейским следовательницы в Белорецком районе.
Обновлено вчера в 11:25
Спорт

Биатлонистка Гербулова выиграла индивидуальную гонку на Универсиаде

Российская биатлонистка Наталья Гербулова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 00:53
Политика

На парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция

На выборах в парламент Эстонии победу одержала оппозиционная праволиберальная Реформистская партия. За нее проголосовали 28,8% избирателей.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

Самый дорогой вывоз мусора Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В результате торнадо в США уже пострадали более 40 человек

Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что в результате торнадо в штате более 40 человек пострадали.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Израильские солдаты открыли огонь по наехавшим на них палестинцам

Израильские солдаты на Западному берегу реки Иордан открыли огонь по наехавшим на них на автомобиле палестинцам.
Обновлено вчера в 23:55
Энергетика

Нефть дорожает на открытии торгов

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.
Обновлено в 00:42
Политика

Россия отправила КНДР гуманитарную помощь

Северная Корея получила от России более двух тысяч тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено вчера в 15:59
Политика

«Левада-Центр»: Влияние Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось

Влияние президента, Кремля и ФСБ на жизнь в стране снизилось за последние два года, однако они до сих пор остаются самыми влиятельными институтами власти в стране.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Испанская газета пожалела сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено вчера в 15:31
Политика

Болтон пригрозил противникам возвращения Гуайдо в Венесуэлу

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своем аккаунте в Twitter пообещал "решительный ответ" тем, кто попытается помешать возвращению самозванца Хуана Гуайдо в Венесуэлу.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Хабаровске школьницы избили женщину в туалете в ТЦ

Обновлено в 00:03
Политика

Захарова: Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей

Как сообщает kp.ru, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила журналистам, что российская сторона проводит самостоятельное расследование отравления газом "Новичок" в британском Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено вчера в 17:38
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинения вдовы репера

Отец рэпера Кирилла Толмацкого [Децл] Александр Толмацкий ответил на слова его вдовы Юлии о том, что родители супруга "объявили ей войну".
Обновлено вчера в 23:33
Транспорт

РЖД создаст платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы

Как отмечает «Коммерсантъ», сейчас единая платформа для продажи железнодорожных и автобусных билетов тестируется отдельными дочерними компаниями РЖД, например, Московско-Тверской пригородной пассажирской компанией и Северо-Западной пригородной пассажирской компанией.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Как мэрия Москвы следит за перемещениями горожан

По подсчетам "Вымпелкома", совокупно операторы зарабатывают на продаже больших данных корпоративным клиентам, госорганам и госкомпаниям несколько миллиардов рублей в год.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением

Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено вчера в 04:47
Политика

Наблюдателей из Германии не допустили на выборы президента Украины

По словам Маурера, Украина опасается, что в числе представителей из Германии на выборы могут приехать немецкие политики и общественники, имеющие пророссийскую позицию.
Обновлено в 00:40
Общество

ВЦИОМ назвал любимую начинку для блинов у россиян

В преддверии Масленичной недели ВЦИОМ выяснил, какую начинку для блинов россияне могут назвать своей любимой.
Обновлено в 00:48
ещё по теме
Главное