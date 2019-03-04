Футбол

«Краснодар» сыграл со «Спартаком» вничьюМосковский Комсомолец 00:07

Спартак — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Зе Луиш
14′
26′
Маурисио Перейра
Софьян Ханни
32′
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
44′
49′
Александр Мартынович
52′
Шарль Каборе
61′
Магомед Сулейманов
Ари
Луис Адриано
Георгий Мелкадзе
64′
66′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
76′
Ари
80′
Вандерсон Соуза
Дмитрий Скопинцев
Софьян Ханни
Денис Глушаков
81′
90′+4′
Александр Мартынович
Вчера, 3 марта, на московском стадионе «Открытие Арена» состоялся матч 18 тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком». Матч, как отмечают эксперты, получился очень напряжённым но при этом закончился с равным счётом. В воротах обеих команд оказалось по одному голу.
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