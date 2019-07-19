Футбол
«Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛНева Спорт вчера в 19:02
«Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 20 июля, и начнётся 14:00 по московскому времени.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Обновлено вчера в 22:17
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено вчера в 19:05
Общество
Во Франции впервые жара достигла 46 градусов
Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
Футбол
Диего Симеоне хотел бы тренировать Месси
Обновлено в 01:40
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено вчера в 10:50
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Футбол
Зе Луиш забил первый гол за «Порту»
Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
Обновлено в 01:38
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице
Митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы пройдет сегодня в столице.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Недавно Василиса показала совместный снимок с 17-летней дочерью.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, которая привела в ужас ее поклонников.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
«Ювентус» готов заплатить Игуаину 5 млн евро, чтобы он покинул команду
Зарплата Игуаина составляет 6,5 млн евро за сезон. 31-летний Игуаин перешел в «Ювентус» в 2016 году за 90 млн евро.
Обновлено вчера в 16:01