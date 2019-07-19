Футбол

«Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛНева Спорт вчера в 19:02

Уфа — Краснодар
сегодня
в 07:00
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
«Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 20 июля, и начнётся 14:00 по московскому времени.
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