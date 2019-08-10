Футбол
«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:51
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:07
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Музыка
Шура Би-2 рассказал, как появились «Куртки Кобейна»
Обновлено вчера в 12:00
Музыка
Кэти Перри выпустила новый клип на песню о расставании Small Talk
Известная американская Кэти Перри опубликовала новый клип на свою композицию Small Talk.
Обновлено в 00:36
Политика
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем
По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 06:53
Общество
Протесты в Москве не утихают. Что заставляет успешных людей выходить снова и снова? Интервью
10 августа оппозиция в Москве планирует очередную акцию протеста из-за отказа зарегистрировать не зависимых от мэрии кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Названы самые опасные сорта сыра
Врачи-диетологи, предупреждают об опасности сыра с плесенью.
Обновлено 08 августа в 14:52
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал новую «историческую победу»
Новую историческую победу уже в этом месяце обещал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду подготовку к операции против курдских формирований на севере Сирии.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Политика
Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына
Обновлено в 08:41
Политика
С вашингтонского «обкома» сняли ответственность за непогоду в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что непогода в России могла быть вызвана применением климатического оружия.
Обновлено в 07:37
Экономика
Якутии дополнительно выделят больше 390 млн рублей на тушение пожаров
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Число жертв ДТП под Астраханью выросло до четырех
Обновлено в 07:26
Космос
На Луну высадили сверхвыносливых тихоходок
На Луну высажены сверхвыносливые земные существа – тихоходки. Ученые предполагают, что их жизнедеятельность не прекратилась.
Обновлено 07 августа в 13:21
Армия и оружие
Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Экономика
Власти в регионах РФ получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора
Тариф на услуги регионального оператора утверждается отдельно.
Обновлено в 09:42
Кино
Даниил Белых рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Обновлено в 00:21
Здоровье
Изучаем этикетки – продукты, которые лучше не покупать
Сегодня наши прилавки заполнены всем, что может пожелать душа русского человека: сладости и деликатесы, яства заморские и отечественные продукты давно перестали быть редкостью.
Обновлено вчера в 23:49
Наука
Скоростная съемка раскрыла секрет прыгучести безногих личинок
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом
Обновлено в 07:36
Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
Обновлено в 10:07