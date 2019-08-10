Футбол

«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:51

Краснодар — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
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