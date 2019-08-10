Футбол
«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:51
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Обновлено в 03:30
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Культура
Актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве
В Москве актера Александра Шувалова экстренно госпитализировали. Об этом 9 августа сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:07
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Общество
Онищенко считает проблемой возраст рождения россиянками первенца
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал удручающим фактом то, что большинство россиянок рожают первенца в 26 лет.
Обновлено вчера в 08:18
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 20:15
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Общество
СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве
В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Мужчина напал на водителя скорой помощи в Махачкале
В Махачкале произошло нападение на водителя скорой помощи, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 16:38
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено 08 августа в 03:30
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел.
Обновлено в 03:07
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Гаджеты
Huawei представила дизайн обновленного интерфейса EMUI 10
Обновлено в 02:04
Здоровье
Мать-одиночку с последней стадией рака хотят засудить страховщики
Обновлено вчера в 04:34
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Курганской области перевернулся рейсовый автобус
В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес
В Москве прощаются с шансонье Вилли Токаревым
В Москве началась гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, скончавшемуся 4 августа.
Обновлено вчера в 03:54
Футбол
Кокорин и Мамаев проведут матч с белгородским «Салютом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, отбывающие наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области, готовятся вновь выйти на футбольное поле.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России разместило видеоматериалы тестового полета концептуально нового ударного беспилотника «Охотник».
Обновлено 07 августа в 12:15
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Спорт
Путин поздравил россиян с Днем физкультурника
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника, отметив, что развитие спорта в стране является сегодня одним из главных приоритетов.
Обновлено в 03:24
Политика
20 лет назад Борис Ельцин попросил назначить Владимира Путина главой правительства
Экстренный выпуск программы «Сегодня» телекомпании НТВ вышел в эфир 9 августа 1999 г. Ровно 20 лет назад президент России Борис Ельцин заявил о том, что считает именно Владимира Путина тем, кто способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ в России.
Обновлено вчера в 03:47
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Здоровье
Врачи назвали 6 ситуаций, когда обязательно нужно пить воду
Врачи назвали 6 ситуаций, в которых обязательно стоит пить воду.
Обновлено в 01:45
Общество
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30