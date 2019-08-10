Футбол
«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:51
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
89
Стоцкий
52
Вильена
77
Камболов
7
Кабелла
10
Вандерсон
17
Игнатьев
21
Намли
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
69
Степанов
7
Подберезкин
10
Коновалов
6
Башкиров
21
Кварацхелия
8
Кьяртанссон
11
Давиташвили
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:51, Вашингтон
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