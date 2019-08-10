Футбол

«Краснодар» сыграет с «Рубином» в пятом туре премьер-лигиСоветский спорт 02:51

Краснодар — Рубин
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Краснодар»
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
  
98
Петров
  
4
Мартынович
  
5
Спаич
  
89
Стоцкий
  
52
Вильена
  
77
Камболов
  
7
Кабелла
  
10
Вандерсон
  
17
Игнатьев
  
21
Намли
  
22
Дюпин
  
33
Данченко
  
5
Уремович
  
80
Сорокин
  
69
Степанов
  
7
Подберезкин
  
10
Коновалов
  
6
Башкиров
  
21
Кварацхелия
  
8
Кьяртанссон
  
11
Давиташвили
  
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Краснодар и Рубин сыграют в пятом туре премьер-лиги на стадионе Краснодар. После четырех стартовых туров у команд по семь очков.
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