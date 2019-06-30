Футбол
«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч ПремьерНева Спорт вчера в 20:00
Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер. Оба клуба находятся на предсезонных сборах в Австрии. Встреча пройдет на арене «Шпортплатц ТСВ Пёллау», старт назначен на 11:30 по московскому времени.
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Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
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Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено вчера в 16:26
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Пострадавшим от паводка в Иркутской области начали выплачивать деньги
«Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тысяч рублей», — говорится на официальном портале региона со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Обновлено в 00:20
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Сообщается, что "Динамо" готово предложить 13 миллионов евро за Жерсона.
Обновлено вчера в 04:30
Футбол
Суарес расплакался после поражения Уругвая в Кубке Америки
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не сдержал слез после поражения команды от перуанцев в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол
«Интер» рассчитывает арендовать Бэйла
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Общество
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Штутгарта»
ЦСКА готов купить аргентинского нападающего Штутгарта Николаса Гонсалеса, утверждает Sport24.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о влиянии санкций на поставки вооружения
«Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам», — сообщил Фомин.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине рассказали, когда Крым получит воду
Главарь «Меджлиса крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров заявил, что Украина возобновит поставки воды на территорию Крыма только после «деоккупации полуострова или в момент её».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Британка умерла после купания в бассейне на испанском курорте
Британка умерла после купания в бассейне в курортной местности в Испании. У женщины начались судороги, спасти ее не смогли.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму
Обновлено вчера в 03:39
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко раскритиковал предложение главы «Газпрома» Алексея Миллера о продлении договора на транзит газа.
Обновлено 28 июня в 19:23
Политика
Песков пояснил, почему Путин пришел на ужин G20 со своим термосом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал пояснение, почему Путин был на ужине G20 со своей кружкой.
Обновлено 28 июня в 12:58
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Общество
В Роструде рассказали о правилах ухода в отпуск
В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) рассказали о правилах ухода в отпуск.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Магнитогорске тушат сильный пожар на ярмарке
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Общество
МЧС сообщило о подъеме воды в реках Иркутской области в ближайшие часы
Специалисты прогнозируют подъем уровня воды в трех реках Иркутской области в ближайшие часы, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Упавший телевизор покалечил ребенка под Петербургом
Телевизор рухнул на годовалого ребенка в доме на улице Школьной в поселке Высокоключевом Гатчинского района Ленинградской области.
Обновлено в 03:27
Общество
В Москве зафиксировали самый холодный день за 70 лет
В Москве суббота, 29 июня, стала самым холодным днем за последние 70 лет. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 1 по 7 июля
Ожидается поступление финансов.
Обновлено в 02:33
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05
Кино
Джереми Реннер возобновил музыкальную карьеру
Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».
Обновлено в 03:00