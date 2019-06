«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч ПремьерНева Спорт вчера в 20:00

Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.

Актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в «Мстителях», выпустил новый сингл «Heaven Don’t Have a Name» (пер. У рая нет имени) и кавер на «House of the Rising Sun».