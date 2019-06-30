Футбол

«Краснодар» сыграет с «Ростовом» в рамках Кубка Париматч ПремьерНева Спорт вчера в 20:00

Футбольный клуб «Краснодар» проведет матч с «Ростовом» в рамках товарищеского турнира — Кубок Париматч Премьер. Оба клуба находятся на предсезонных сборах в Австрии. Встреча пройдет на арене «Шпортплатц ТСВ Пёллау», старт назначен на 11:30 по московскому времени.
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