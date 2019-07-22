Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧRT на русском 06:18

Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне. Подопечные Мурада Мусаева встретятся с португальским «Порту».
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Юран: «У „Краснодара“ небольшие шансы в противостоянии с „Порту“ в Лиге чемпионов»

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