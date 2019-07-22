В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Армия и оружие В Минобороны опровергли информацию об ударе ВКС по рынку в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля ВКС РФ нанесли удар с воздуха по колонне джихадистов, двигающуюся на юго-западе провинции Идлиб.

Политика Партия Порошенко побеждает на выборах в Раду на зарубежных участках Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» на выборах в Верховную раду побеждает с 29,55% на зарубежных избирательных участках, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

Политика В Общественной палате сообщили о пытках задержанных в Ливии россиян Малькевич сообщил, что сотрудники фонда не вмешивались в электоральные процессы на территории Ливии, их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране.

Политика Пашинский проиграл выборы в своем округе Депутат от партии «Народный фронт» Сергей Пашинский не набрал нужного количества голосов на выборах в округе №64 в городе Коростень (Житомирская область).

Шоу-бизнес Шоумен Дмитрий Хрусталев женился на певице Соведущий передачи «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев женился на своей подруге, 29-летней певице Марии Гончарук.

Экономика Комитет Госдумы одобрил повышение НДС до 20% на пальмовое масло Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Политика Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.

Политика В Москве завершился митинг оппозиции Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.

Происшествия Обезглавленное тело женщины нашли в Москве В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы.

Технологии Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.

Экономика Счетная палата воспротивилась тратам ФНБ на экспортные кредиты На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.

Политика Юрист Януковича сообщил об исчезновении генерального прокурора Украины Украинский юрист и бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в понедельник об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко.

Политика Глава села Ансалта разъяснил ситуацию с чеченской башней Ситуацию по поводу принадлежности земли, на которых была построена башня, прокомментировал глава с. Ансалта Гайдарбег Гайдарбегов.

Финансы Курс доллара снизился по отношению к рублю в начале торгов 22 июля Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля.

Авто Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.

Происшествия Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.

Экономика В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6% "Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Зеленского Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Политика СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.