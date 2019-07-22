Футбол
Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионовSportbox.RU 06:30
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
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Авто
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Политика
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Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
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Обновлено в 07:49
Политика
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Согласованный столичными властями митинг на проспекте Академика Сахарова в Москве завершился.
Обновлено 20 июля в 10:07
Происшествия
Обезглавленное тело женщины нашли в Москве
В Москве на улице найдено тело 31-летней женщины без головы.
Обновлено в 07:29
Технологии
Внедрение технологий блокчейн серьезно угрожает безопасности банков
Активно внедряя технологии блокчейн, банки снижают собственный уровень кибербезопасности.
Обновлено в 03:02
Экономика
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На прошлой неделе комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ одобрила поправки, которые позволяют расходовать средства ФНБ при достижении его объема более 7% ВВП на предоставление государственных экспортных кредитов.
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Украинский юрист и бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в понедельник об исчезновении генерального прокурора страны Юрия Луценко.
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Финансы
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Курс американской валюты упал по отношению к рублю до планки 63,02 в начале торгов в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:39
Авто
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В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной.
Обновлено в 02:24
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Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
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Жителя Урала осудили за убийство финалистки конкурса красоты
Суд приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима жителя Магнитогорска Челябинской области Александра Магиленца, обвиняемого в убийстве проживавшей в США участницы конкурса красоты Ксении Мецгер ради похищения ее машины.
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Экономика
В Ростехе сообщили о выполнении гособоронзаказа 2018 года на 99,6%
"Представляя [президенту России] годовой отчет корпорации, Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году Ростех исполнил гособоронзаказ на 99,6% и с опережением выполняет государственную задачу по диверсификации производства - доля гражданской продукции в общем объеме выручки выросла на 1,5 процентных пункта и достигла 30%", - сообщили в пресс-службе.
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Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
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В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
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Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
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Обновлено вчера в 12:30