Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне. Подопечные Мурада Мусаева встретятся с португальским «Порту».

«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ

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