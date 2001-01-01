Если основное время матча завершится со счетом 1:0 в пользу черно-зеленых, будет назначено дополнительное время и серия пенальти в случае необходимости. Любой другой победный счет выведет "Краснодар" в следующий раунд напрямую. В свою очередь, любая ничья устроит "Порту".

«Краснодар» в Португалии сыграет против местного «Порту»

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