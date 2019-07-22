Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионовРоссийская газета 07:04
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту". "Краснодар" оказался в числе несеяных команд, и ему достался самый непростой соперник из числа сеяных - "Порту".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 09:44, Вашингтон
Экономика
«Ромир»: в июне у россиян стало на 11,4% больше «свободных денег»
За июнь объем «свободных денег» россиян увеличился на 11,4%, говорится в исследовании холдинга «Ромир».
Обновлено в 07:13
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Политика
СНБО Украины не снимет блокировку с российских соцсетей
Совет национальной безопасности и обороны Украины не намерен снимать санкции с российских соцсетей, которые заблокированы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба СНБО.
Обновлено в 07:51
Политика
ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Москве мужчина в розыске пытался попасть на концерт группы Metallica
Сотрудники полиции задержали находившегося в розыске мужчину, который пытался попасть на концерт американской группы Metallica на стадионе "Лужники" в Москве.
Обновлено в 08:32
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Сотрудничество Киева с Международным валютным фондом (МВФ) станет «могилой» для рейтинга Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:56
Политика
Депутат Рады предрек плохое будущее гражданам Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинцев ждет плохое будущее, которое наступит после прихода к власти «партии войны».
Обновлено вчера в 21:48
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Американцы оставят астронавтов на Луне
Связано это в первую очередь с тем, что 15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.
Обновлено в 05:39
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко находится в официальном отпуске, сообщила в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 08:10
Наука
В России в состав колбасы могут включить панцирь саранчи
Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, сообщают "Известия" со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин отменил санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин отменил санкции в отношении Эритреи, введенные девять лет назад.
Обновлено в 08:47
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен
НВО представил первый трейлер нового сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен в главной роли.
Обновлено в 05:46
Здоровье
В волгоградской аптеке изъяли партию опасного «Боярышника»
Обновлено в 07:20
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Силовики ХМАО задержали югорчанина с «поясом смертника»
Мужчина собирался устроить взрыв в Когалыме. Сотрудники ФСБ задержали в ХМАО подозреваемого в терроризме мужчину.
Обновлено в 02:21
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Армия и оружие
Россия и Турция ведут переговоры по производству деталей для С-400
Россия и Турция ведут переговоры по вопросам лицензионного производства элементов зенитных ракетных комплексов С-400, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:38
Общество
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
Городские службы завершают ликвидацию последствий выпадения за сутки месячной нормы осадков в Краснодаре, где оказались подтоплены около 90 территорий, сообщает администрация столицы Кубани.
Обновлено в 07:51
Футбол
Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
Обновлено вчера в 17:30
Здоровье
В поликлиниках Москвы началась неделя здоровья
В столичных поликлиниках началась неделя здоровья, которая продлится до 26 июля. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 09:37
Политика
В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Бывший депутат Рады Александр Попов заявил, что правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено в 00:25
Происшествия
В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем
На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве
Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Мосгорсуд вынес приговор двум россиянам за разглашение гостайны
Мосгорсуд вынес приговор в отношении россиян Алексея Кондратьева и Анны Асеевой, признав их виновными в разглашении государственной тайны и в пособничестве соответственно, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25