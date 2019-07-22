Футбол

«Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионовРоссийская газета 07:04

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. В соперники "Краснодару" достался португальский "Порту". "Краснодар" оказался в числе несеяных команд, и ему достался самый непростой соперник из числа сеяных - "Порту".
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