Краснодар проведет в гостях у Олимпиакоса первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Происшествия Спасение пятилетней девочки в лесу Нижегородской области попало на видео Нижегородское издание NN.RU опубликовало видеозапись спасения пятилетней Зарины Авдоновой, которая провела в местном лесу три дня.

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Происшествия Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.

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Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

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