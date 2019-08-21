Краснодар проведет в гостях у Олимпиакоса первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов

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