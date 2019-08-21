Футбол

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионовСоветский спорт вчера в 01:34

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Краснодар проведет в гостях у Олимпиакоса первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов.
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